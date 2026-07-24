به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر جمعه در نشست با اعضای ستاد نماز جمعه و فعالان فرهنگی فیروزکوه، به تشریح جایگاه و مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پرداخت.

وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی است که به‌صورت مستقیم زیر نظر ولایت و رهبری فعالیت می‌کند و با عضویت تمامی دستگاه‌ها، جایگاهی فرادستی در هماهنگی برنامه‌های ملی و انقلابی دارد.

محمودی افزود: فعالان فرهنگی و مردمی نیز عضو این شورا هستند و هیچ محدودیتی برای حضور و مشارکت ظرفیت‌های مردمی در این مجموعه وجود ندارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به مأموریت این نهاد، تصریح کرد: برگزاری مراسم ملی و انقلابی از وظایف اصلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که نمود آن در مناسبت‌ها و راهپیمایی‌های مردمی به‌خوبی دیده می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: بیانات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از آنکه نیازمند تفسیر باشد، نیازمند عمل است و همه ما در این زمینه مسئولیت داریم.

در این نشست که با حضور امام جمعه فیروزکوه برگزار شد، فعالان فرهنگی و تبلیغی شهرستان نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل فرهنگی منطقه را مطرح کردند.