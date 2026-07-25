به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «روایت خلاق آینده نامیرا» بر اساس برنامه بازارپردازی فرهنگی و بازیهای رایانهای بنیاد ملی بازیهای ویدیویی در سال ۱۴۰۵ از تیمها و شرکتهای فعال در حوزه طراحی و تولید بازی موبایلی دعوت میکند تا ایدهها و طرحهای پیشنهادی خود را برای خلق یک بازی خردسال با محوریت جهان داستان «ببعی و ببعو» ارائه کنند. هدف از این فراخوان، سفارش یک پروژه صرفاً فنی نیست؛ بلکه یافتن شریکی خلاق، حرفهای و بلندمدت برای ساخت تجربهای جذاب، امن، سرگرمکننده و قابل توسعه برای خردسالان و خانوادههاست؛ تجربهای که بتواند ظرفیت یک IP کودک شناختهشده را با توان تخصصی صنعت بازی ترکیب کند.
بر اساس این فراخوان، ببعی قهرمان فقط یک شخصیت کارتونی نیست؛ بخشی از یک جهان کودکانه در حال توسعه است که پشتوانه قابل توجهی در تولید، نمایش و ارتباط با مخاطب دارد. تولید ۲۰۸ قسمت سریال دوبعدی، ۵۲ قسمت سریال سهبعدی، حضور موفق سینمایی با حدود یک میلیون و هفتصد هزار مخاطب، اکران در ۸ کشور، دوبله به ۵ زبان زنده دنیا و تبدیلشدن به یکی از محبوبترین و پرمخاطبترین کاراکترهای کودک صداوسیما در سالهای اخیر، این IP را به ظرفیتی جدی برای توسعه در صنعت بازی تبدیل کرده است. اهمیت این فرصت زمانی جدیتر میشود که «ببعی قهرمان» صرفاً یک پروژه محتوایی مقطعی نیست؛ بلکه بر اساس قرارداد ۵ ساله بهرهبرداری و برنامه توسعه چندساله، مسیر مشخصی برای حضور در مدیومها و بازارهای مختلف دارد. بازی موبایلی میتواند یکی از حلقههای اصلی این برنامه بهرهبرداری باشد و در کنار کتاب، عروسک، محصولات آموزشی، فروشگاه، ایونت و تجربههای رسانهای، نقش مهمی در توسعه ارتباط کودک و خانواده با جهان ببعی ایفا کند.
از این منظر، بازی موبایلی ببعی میتواند فقط یک محصول مستقل نباشد؛ بلکه به نقطه ورود کودک و خانواده به یک تجربه گستردهتر و چندلایه تبدیل شود. این همکاری میتواند میان دنیای دیجیتال بازی و دنیای واقعی ببعی پیوندی طبیعی ایجاد کند و مسیرهای تازهای برای سرگرمی، وفادارسازی مخاطب و درآمدزایی مکمل بسازد. در این همکاری، ظرفیت IP، هویت بصری، شناخت مخاطب کودک، تجربه برند، مشاوره محتوایی و امکان اتصال به اکوسیستم ببعی در کنار توان فنی، خلاقیت، تجربه طراحی بازی، انتشار، نگهداری و رشد محصول قرار میگیرد. مدل اقتصادی همکاری نیز بر اساس آورده واقعی طرفین و نقش هر طرف در تولید، توسعه، انتشار، رشد و درآمدزایی بازی تعریف خواهد شد.
در مدل پایه، که سرمایهگذاری اصلی تولید و توسعه بر عهده تیم بازیساز است، سهم اصلی درآمد بازی برای بازیساز در نظر گرفته خواهد شد. در صورت ارائه طرحهای واجد ظرفیت، امکان تعریف بستههای توسعه و رشد نیز وجود دارد؛ از جمله اتصال به فروشگاه و محصولات ببعی، معرفی به شرکای تجاری، کمک به جذب اسپانسر یا سرمایهگذار ثالث، طراحی کمپین مشترک، استفاده از ظرفیتهای رسانهای قابل مذاکره، مشارکت محدود و هدفمند در بخشی از هزینههای رشد یا تولید، و توسعه مسیرهای درآمدی مکمل. میزان و نوع این همکاریها متناسب با کیفیت طرح، توان اجرایی تیم، میزان آورده طرفین و مدل اقتصادی پیشنهادی تعیین خواهد شد.
یکی از ظرفیتهای مهم این همکاری، طراحی بازی بهگونهای است که بتواند بهصورت طبیعی و کودکانه با محصولات و تجربههای واقعی ببعی ارتباط برقرار کند. این ارتباط میتواند در قالب آیتمهای داستانی، هدیهها، اتاق شخصیتها، مأموریتها، فروشگاه درونبازی یا مسیرهای مکمل درآمدی تعریف شود؛ بهنحوی که هم به تجربه کودک لطمه نزند و هم برای طرفین ظرفیت تجاری تازه ایجاد کند.
اولویت با طرحهایی است که برای خردسالان ساده، امن، سرگرمکننده، قابل تکرار و قابل اعتماد برای خانواده باشند و بتوانند بدون تکیه بر تبلیغات نامناسب، پرداختهای فریبنده یا مکانیکهای آسیبزا، تجربهای سالم و ماندگار خلق کنند. فرآیند بررسی طرحها بهصورت مرحلهای انجام میشود. در مرحله نخست، ارائه طرح مفهومی، مکانیک پیشنهادی، مدل درآمدی، نمونهکارهای قبلی و معرفی تیم کافی است و نیازی به تولید نسخه اجرایی کامل وجود ندارد. پس از بررسی اولیه، تیمهای منتخب برای جلسه ارائه، گفتوگوی تخصصی و بررسی مدل همکاری دعوت خواهند شد.
مالکیت طرحها و ایدههای ارسالی تا پیش از انعقاد قرارداد همکاری متعلق به ارائهدهندگان خواهد بود و ورود به این فراخوان بهمعنای انتقال مالکیت ایده نیست. استفاده از نام، شخصیتها، هویت بصری و سایر داراییهای مرتبط با «ببعی قهرمان» صرفاً پس از انتخاب طرح و در چارچوب قرارداد همکاری امکانپذیر خواهد بود.
تیمها و شرکتهای متقاضی میتوانند پیشنهاد خود را شامل موارد زیر ارسال کنند:
- ایده اصلی بازی و تجربه پیشنهادی کودک
- گروه سنی هدف در بازه خردسال
- مکانیک اصلی بازی و چرخه تکرارپذیری
- نحوه استفاده از جهان و شخصیتهای ببعی
- مدل درآمدی پیشنهادی
- مسیرهای احتمالی اتصال به محصولات، فروشگاه یا تجربههای واقعی ببعی
- زمانبندی پیشنهادی تولید
- نمونهکارهای قبلی و معرفی تیم اجرایی
- نیازهای مورد انتظار از صاحب IP
- مدل پیشنهادی مشارکت
این فراخوان برای شناسایی تیمهایی منتشر میشود که علاوه بر توان فنی، درک درستی از دنیای کودک، خانواده، بازی سالم و ظرفیت تجاری برندهای کاراکترمحور داشته باشند. طرحهایی که از نظر خلاقیت، امکان اجرا، ظرفیت رشد، مدل درآمدی و فهم مخاطب امتیاز ویژه داشته باشند، میتوانند وارد مسیر مذاکره برای همکاری گستردهتر و تعریف مدل توسعه متناسب با ظرفیت واقعی پروژه شوند.
علاقه مندان برای شرکت در این فراخوان میتوانند به نشانی https://hamgara.ircg.ir/summons مراجعه و طرح خود را برای تولید بازی ببعی قهرمان ثبت کنند.
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