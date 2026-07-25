محمد یاراحمدی دوبلور درگذشت

رزیتا یاراحمدی دختر محمد یاراحمدی دوبلور قدیمی درباره درگذشت پدرش به خبرنگار مهر بیان کرد: پدرم حدود ۴ صبح روز جمعه دوم مرداد در ۹۱ سالگی و در خواب بر اثر ایست قلبی تنفسی درگذشت. مراسم تشییع وی نیز روز دوشنبه ۵ مرداد ساعت ۱۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می شود.

دوبلور نقش سوسانو در «جومونگ» با اشاره به اینکه پدرش در سال های اخیر نتوانسته بود کار کند، اضافه کرد: پدرم از سال ۹۸ به خاطر بیماری مادرم در منزل ماند و بعد از آن دیگر نتوانست کار کند. او مشوق من در دوبله بود و اگر در این کار نبود من هم وارد دوبله نمی شدم.

دختر این دوبلور در پایان اظهار کرد: پدرم مدتی هم دچار ضعف بدنی و عضلانی شده بود به سختی راه می رفت و دیگر قادر به راه رفتن نبود.

محمد یاراحمدی فیلم و سریال های مختلفی از جمله «ارتش سری»، «مرد عنکبوتی»، «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مرواید سیاه»، «شوالیه تاریکی بر می‌خیزد» را دوبله کرده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این دوبلور را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می گوید.