روایت حماسه پنجم مرداد هویت تاریخی و سرمایه فرهنگی مردم مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالرضا حاجعلیبیگی ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: هر منطقه با مجموعهای از ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و شخصیتهای برجسته شناخته میشود، استان مرکزی نیز به واسطه حضور مفاخر و مشاهیر فراوان، جایگاه ویژهای در تاریخ کشور دارد.
وی افزود: در کنار ظرفیتهای علمی و فرهنگی، حوادث و حماسههای دوران دفاع مقدس نیز بخش مهمی از هویت استان مرکزی را شکل دادهاند که باید به درستی معرفی و حفظ شوند.
فرماندار اراک با اشاره به اهمیت رخدادهای پنجم مرداد در سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ بیان کرد: این روز در تاریخ شهرستان اراک یادآور ایستادگی و مقاومت است و نباید اجازه داد ابعاد مختلف این حماسهها در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
حاجعلیبیگی ادامه داد: پنجم مرداد میتواند به عنوان یک سرمایه فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گیرد و برگزاری برنامههای مرتبط با آن باید با مشارکت مجموعههای مختلف و رویکردی اثرگذار دنبال شود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای بزرگداشت این مناسبت گفت: طی سالهای اخیر این آیین با انسجام بیشتری برگزار شده و امسال نیز تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی، برنامهای در شأن این حماسه تاریخی برگزار شود.
فرماندار اراک همچنین از همکاری سپاه، اعضای ستاد برگزاری و سایر مجموعههای مشارکتکننده در برگزاری برنامههای پنجم مرداد تقدیر کرد و افزود: برای دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، بخش صنعت و دیگر نهادها وظایفی تعیین شده که اجرای دقیق آنها اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری آیین تشییع و تکریم «شهید ایران» گفت: مردم و مسئولان استان مرکزی در این مراسم حضوری ارزشمند داشتند و خدمات ارائهشده به زائران و عزاداران، بهویژه در مسیرهای عبوری استان، قابل تقدیر است.
حاجعلیبیگی افزود: بخش زیادی از این خدمات با همراهی مردم و اقدامات خودجوش انجام شد که نشاندهنده روحیه مشارکت و همدلی مردم استان مرکزی است.
وی همچنین بر ضرورت توجه مدیران به مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: حمایت از اقشار کمبرخوردار، رسیدگی به امور ایتام و تقویت برنامههای مرتبط با اقامه نماز باید در اولویت فعالیت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار اراک اظهار کرد: مسئولان باید از فرصت خدمت برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند و توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی را با جدیت دنبال کنند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از ایتام و نیازمندان گفت: توجه به حقوق اقشار آسیبپذیر یک وظیفه انسانی و دینی است و دستگاههای خدماترسان باید با رویکردی مسئولانه در این زمینه اقدام کنند.
حاجعلیبیگی با اشاره به تغییرات مدیریتی در بخشهای مرکزی و معصومیه شهرستان اراک، هدف از این تغییرات را بهره گیری بیشتر از ظرفیتهای مدیریتی و افزایش کیفیت خدماترسانی عنوان کرد.
فرماندار اراک مدیریت منابع آب را از مهمترین اولویتهای شهرستان دانست و گفت: اصلاح الگوی کشت، توسعه محصولات کمآببر، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، حفظ قنوات و گسترش روشهای نوین آبیاری باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: قنوات از سرمایههای ارزشمند مناطق روستایی هستند و تا زمانی که امکان احیا و بهرهبرداری اصولی از آنها وجود دارد، نباید اجازه داد این منابع از بین بروند.
حاجعلیبیگی تأمین آب شرب را مهمترین دغدغه شهرستان عنوان کرد و افزود: با وجود کاهش منابع آبی و شرایط ناشی از خشکسالی، همکاری مجموعه آب و فاضلاب و سایر دستگاهها موجب شده تاکنون قطعی آب ناشی از کمبود منابع در اراک اتفاق نیفتد.
وی تصریح کرد: علاوه بر تأمین پایدار آب، ارتقای کیفیت آب شرب نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای مسئول باید برنامهریزی لازم را برای حفظ پایداری منابع آبی شهرستان انجام دهند
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