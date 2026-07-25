به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو قاچاق‌بر اتباع غیرمجاز در پاکدشت خبر داد.

وی که یک مقام ارشد انتظامی در پاکدشت است، اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، محل نگهداری و اختفای اتباع غیرمجاز در بخش شریف‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، عملیات دستگیری متهمان اجرا شد.

ولی‌خانی افزود: مأموران در این عملیات دو متهم پرونده را دستگیر کردند و ۱۳ تبعه خارجی غیرمجاز را که قصد فرار از محل داشتند، شناسایی و دستگیر کردند. همچنین یک دستگاه خودروی سمند متعلق به متهمان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهمان در قبال دریافت مبالغی بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، قصد انتقال اتباع غیرمجاز به سایر نقاط استان تهران را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و اتباع غیرمجاز نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرکز نگهداری اتباع تحویل داده شدند.