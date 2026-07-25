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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

فرمانده انتظامی پاکدشت: ۲ قاچاق‌بر اتباع غیرمجاز دستگیر شدند

فرمانده انتظامی پاکدشت: ۲ قاچاق‌بر اتباع غیرمجاز دستگیر شدند

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از دستگیری دو متهم به قاچاق اتباع غیرمجاز و شناسایی ۱۳ تبعه خارجی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو قاچاق‌بر اتباع غیرمجاز در پاکدشت خبر داد.

وی که یک مقام ارشد انتظامی در پاکدشت است، اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت، محل نگهداری و اختفای اتباع غیرمجاز در بخش شریف‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، عملیات دستگیری متهمان اجرا شد.

ولی‌خانی افزود: مأموران در این عملیات دو متهم پرونده را دستگیر کردند و ۱۳ تبعه خارجی غیرمجاز را که قصد فرار از محل داشتند، شناسایی و دستگیر کردند. همچنین یک دستگاه خودروی سمند متعلق به متهمان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهمان در قبال دریافت مبالغی بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، قصد انتقال اتباع غیرمجاز به سایر نقاط استان تهران را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و اتباع غیرمجاز نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرکز نگهداری اتباع تحویل داده شدند.

کد مطلب 6897757

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