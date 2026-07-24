هشدار پلیس قم به شهروندان درباره شگرد جدید جاعلان طلا و سکه

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عباسعلیپور بعدازظهر جمعه در گفتگویی با هشدار نسبت به شیوههای جدید کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا و سکه، اظهار کرد: برخی افراد سودجو با ساخت سکه و قطعات تقلبی طلا، تلاش میکنند خریداران را فریب دهند و خسارتهای مالی قابل توجهی به آنان وارد کنند.
وی افزود: این افراد با بهرهگیری از ورقهای بسیار نازک طلا در کنار فلز مس، قطعاتی تولید میکنند که از نظر وزن و ظاهر شباهت زیادی به نمونههای اصلی دارند و در نگاه نخست کاملاً واقعی به نظر میرسند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: دقت بالای ساخت این قطعات تقلبی به گونهای است که حتی افراد فاقد تخصص در تشخیص طلا نیز ممکن است اصالت آنها را تشخیص ندهند و در دام کلاهبرداران گرفتار شوند.
وی با اشاره به لزوم افزایش دقت شهروندان در معاملات مرتبط با طلا و سکه، تصریح کرد: آگاهی و رعایت اصول خرید ایمن، مهمترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و پیشگیری از زیانهای مالی است.
خرید اینترنتی از صفحات نامعتبر انجام ندهید
عباسعلیپور با اشاره به گسترش فعالیت کلاهبرداران در فضای مجازی گفت: شهروندان باید از خرید، معامله و انتقال وجه برای تهیه طلا و سکه از طریق سایتها، صفحات و بسترهای اینترنتی غیرمعتبر خودداری کنند زیرا این شیوهها میتواند زمینه سوءاستفاده مجرمان را فراهم کند.
وی تأکید کرد: خرید طلا و سکه باید صرفاً از مراکز رسمی، طلافروشیهای دارای مجوز و واحدهای صنفی معتبر و شناختهشده انجام شود تا احتمال بروز هرگونه تخلف و کلاهبرداری به حداقل برسد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: پیش از نهایی شدن هر معامله، لازم است اصالت طلا و سکه توسط کارشناسان مجرب بررسی و تأیید شود تا خریداران با اطمینان بیشتری اقدام به خرید کنند.
از قیمتهای غیرمتعارف فریب نخورید
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به قیمتهای اعلامی در بازار افزود: شهروندان باید از هرگونه معاملهای که در آن قیمت طلا و سکه به شکل غیرمنطقی پایینتر از نرخ روز بازار پیشنهاد میشود، به طور جدی پرهیز کنند زیرا این موضوع میتواند نشانهای از تقلب یا کلاهبرداری باشد.
عباسعلیپور خاطرنشان کرد: رعایت این توصیهها و انجام معاملات از مسیرهای قانونی و معتبر، نقش مؤثری در پیشگیری از خسارتهای مالی و جلوگیری از گرفتار شدن در دام جاعلان و کلاهبرداران خواهد داشت.
قم- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با هشدار نسبت به افزایش شگردهای جدید کلاهبرداری در بازار طلا و سکه، از شهروندان خواست تنها از مراکز دارای مجوز خرید کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عباسعلیپور بعدازظهر جمعه در گفتگویی با هشدار نسبت به شیوههای جدید کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا و سکه، اظهار کرد: برخی افراد سودجو با ساخت سکه و قطعات تقلبی طلا، تلاش میکنند خریداران را فریب دهند و خسارتهای مالی قابل توجهی به آنان وارد کنند.
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