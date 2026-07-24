به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه نساجی مازندران که پس از یک فصل دوری، دوباره به لیگ برتر فوتبال ایران بازگشته است، با جذب شش بازیکن جدید در پست‌های مختلف، روند تقویت ترکیب خود را برای حضور در فصل جدید آغاز کرد.

باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، از جذب شش بازیکن جدید رونمایی کرد تا با تقویت خطوط مختلف، آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر شود.

بر این اساس، پوریا سرآبادانی هافبک فصل گذشته فولاد خوزستان، علیرضا جعفرپور دروازه‌بان فصل گذشته شمس‌آذر قزوین، بهروز نوروزی‌فرد مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک، جواد آقایی‌پور مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک و سابق سپاهان اصفهان، افشین صادقی وینگر فصل گذشته پیکان تهران و عضو تیم ملی امید ایران و ابوالفضل کوهی مدافع راست فصل گذشته استقلال خوزستان با امضای قرارداد به جمع سرخ‌پوشان قائمشهری پیوستند.

نساجی که پس از یک فصل حضور در لیگ آزادگان، بار دیگر جواز حضور در لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورده است، فعالیت گسترده‌ای را در بازار نقل‌وانتقالات آغاز کرده و با جذب بازیکنان در پست‌های مختلف، به دنبال بستن تیمی آماده برای فصل جدید است.

مسئولان باشگاه در تلاش هستند با تقویت تمامی خطوط، شرایط مناسبی را برای حضور موفق نساجی در لیگ برتر فراهم کنند و انتظار می‌رود روند جذب بازیکنان جدید نیز در روزهای آینده ادامه یابد.