زارعی: زائرسرای جنوب کشور در کاکی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی با حضور در موکب حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر کاکی، از خدمات‌رسانی شبانه‌روزی خادمان این موکب به زائران اباعبدالله الحسین(ع) بازدید کرد و از طرح احداث بزرگترین زائرسرای جنوب کشور در نزدیکی این موکب نیز دیدن کرد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جمع خادمان موکب، با گرامیداشت حماسه اربعین، اظهار کرد: خدمت به زائران حسینی، افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است که نصیب مردم ولایتمدار کاکی شده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری جمله مشهور سردار سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی که ملت ما، ملت امام حسین(ع) است، تأکید کرد: این موکب‌ها نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان چراغ راه این ملت است.

زارعی با حضور در مسجد صاحب‌الزمان(عج) مجاور موکب و سوار شدن بر چند دستگاه اتوبوس حامل زائرانی از استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان، در گفت‌وگویی صمیمی با آنان، خطاب به زائران گفت: شما زائران عزیز، با توقف در این موکب، قدم بر سر و دیدگان ما گذاشته‌اید و حضورتان نور و برکت به این دیار بخشیده است.

وی از زائران خواست ثواب زیارت خود را به روح امام شهید(ره)، شهدای امنیت و شهدای مقاومت هدیه کنند و برای سلامتی نیروهای مسلح و عزت نظام اسلامی دعا کنند.

زارعی در ادامه با قدردانی از مردم متدین و ولایتمدار کاکی، خاطرنشان کرد: مردم کاکی با این خدمت‌رسانی بی‌چشمداشت و عاشقانه، بار دیگر ثابت کردند که عشق به سیدالشهدا(ع) در نهادشان ریشه دوانده و این میهمانی باشکوه حسینی، جلوهای از بصیرت و وفاداری آنان به مکتب اهلبیت(ع) است. این قوم نجیب و مهمان نواز، با گشاده رویی و کرامت خویش، آئینه تمام نمای سخاوت و ایثارگری شدند که اهلبیت(ع) همواره بر آن تأکید داشته اند.

وی تاکید کرد: از تمامی این عزیزان که با نیت پاک و قلبی مالامال از عشق حسینی، سنت حسنه مهمان نوازی را زنده نگه داشته اند، صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه حضرت حق، توفیق روزافزون و قبولی طاعات را برای همگان مسئلت دارم.

زارعی از زمین احداث زائرسرای بزرگ در نزدیکی این موکب بازدید کرد و به خبرنگار مهر گفت: قرار است در این زائرسرا، طبقه همکف به حسینیه، طبقه دوم به زائرسرایی با گنجایش ۲ هزار نفر و طبقه سوم به خوابگاه و سوئیت‌های متنوع اختصاص یابد که با بهره‌برداری از آن، شهر کاکی به یکی از قطب‌های اسکان زائران اربعینی در جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

موکب حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر کاکی، به عنوان بزرگترین موکب اربعینی استان بوشهر، به صورت شبانه‌روزی میزبان عاشقان اهل بیت(ع) است.

در این شهر مؤمن و حسینی، تمامی خانه‌ها به روی زائران باز است و ۲۰۰ نفر از خادمان مرد و زن این دیار، با عشق به سیدالشهدا(ع)، روزانه بیش از پنج هزار پرس غذای گرم بر سفره عشق حسینی می‌گسترانند.

این خادمان فداکار، با وجود گرمای شدید، لحظه‌ای از پای ننشسته و عشق به حسین(ع) را بر هر مانعی ترجیح داده‌اند؛ به گونه‌ای که نه گرما و نه هیچ مانع دیگری، نتوانسته است چرخه خدمت‌رسانی به زائران را متوقف کند.