تشریح جزئیات خدمات‌دهی موکب‌های گناوه در اربعین

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: موکب‌های شهرستان گناوه در ایام اربعین به زائران حسینی خدمات ارائه می‌دهند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت اربعین حسینی و ایام سوگواری دهه آخر صفر اظهار کرد: موکب مرکزی خدام‌الحسین (ع) شهرستان گناوه به عنوان یکی از مواکب شاخص و فعال منطقه، هر ساله در ایام اربعین حسینی با استقرار در شهر مقدس کربلا، میزبان هزاران زائر و عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

امام جمعه گناوه افزود: این موکب با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی، جوانان مؤمن و خادمان افتخاری، خدمات متنوعی همچون پذیرایی با غذاهای گرم و نوشیدنی‌های متنوع، تأمین محل اسکان، ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی، خدمات فرهنگی از جمله اقامه نماز جماعت، سخنرانی و مداحی و ایجاد فضایی آرام و معنوی برای زائران را ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: موکب مرکزی خدام‌الحسین (ع) علاوه بر خدمات‌رسانی در کربلا، در طول سال نیز در مناسبت‌های مذهبی و ملی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی در سطح شهرستان گناوه، جلوه‌ای از فرهنگ میهمان‌نوازی و عشق به اهل‌بیت (ع) را به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: شهرستان گناوه دارای موکب‌های متعددی در سطح شهرستان و در کشور عراق است که خدمات گسترده‌ای در ایام اربعین حسینی، به زائران سیدالشهدا (ع) ارائه می‌دهند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: حضور پررنگ این مواکب در مراسم پیاده‌روی عظیم اربعین، نمادی از همدلی و مشارکت مردم ولایتمدار گناوه در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است؛ حضوری که با همت و اخلاص خادمان حسینی، پیام ایثار، محبت و وفاداری به آرمان‌های کربلا را به گوش جهانیان می‌رساند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه خادمان موکب ها، خدمت به زائران اربعین را افتخاری بزرگ و مصداق بارز «خدمت جهادی» دانست و بر ضرورت تقویت این حرکت‌های مردمی و مخلصانه تأکید کرد.

