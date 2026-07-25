محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، به روند اجرای طرحهای عمرانی در شهرستان جعفرآباد اشاره کرد و گفت: هماکنون پروژههای مختلفی از جمله اجرای طرحهای هادی روستایی و طرحهای مرتبط با تأمین آب در نقاط مختلف شهرستان در حال اجرا است.
اروجی با بیان اینکه مهمترین چالش شهرستان جعفرآباد در شرایط کنونی موضوع تأمین آب است، افزود: بخش قاهان بیشترین آسیب را از خشکسالی سال جاری متحمل شده است، زیرا در سال زراعی گذشته بارندگی مؤثری وجود نداشت و همین موضوع باعث کاهش شدید منابع آبی منطقه شده است.
وی تصریح کرد: خشک شدن یا کاهش آبدهی بسیاری از قنوات و چشمهها موجب شده تعدادی از روستاهای شهرستان برای تأمین آب شرب به آبرسانی سیار وابسته شوند و این مسئله ضرورت اجرای طرحهای زیرساختی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
فرماندار شهرستان جعفرآباد درباره آخرین وضعیت پروژه مجتمع آبرسانی قاهان گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته، ۳۱ تیرماه، ماده ۲۳ این پروژه در کمیته مربوطه با ریاست معاون امور عمرانی استاندار قم و دبیری سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.
وی افزود: با تصویب ماده ۲۳، مسیر برای تأمین اعتبار، مبادله موافقتنامه و آغاز مراحل اجرایی پروژه در سالهای آینده فراهم شده است و امیدواریم عملیات اجرایی این طرح از امسال آغاز شود.
اروجی خاطرنشان کرد: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و اکنون مراحل اداری و اعتباری آن در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر وارد فاز اجرا شود.
آبرسانی سیار ادامه دارد
وی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای تأمین آب منطقه اظهار کرد: در بخشی از شهرستان نیز پروژهای توسط شرکت آب و فاضلاب در حال اجرا است که با مشارکت خیران و از محل خرید حقابه قنات چله دنبال میشود و عملیات احداث مخزن و خطوط انتقال آن در دست اجرا قرار دارد.
فرماندار شهرستان جعفرآباد افزود: با بهرهبرداری از این طرح، بخشی از مشکلات تأمین آب منطقه برطرف خواهد شد و زیرساختهای آبرسانی تقویت میشود.
وی درباره وضعیت شهر قاهان نیز گفت: در شرایط فعلی، به دلیل کمبود منابع آبی، بخشی از آب مورد نیاز از طریق منابع موجود و همچنین آبرسانی سیار تأمین میشود و شرکت آب و فاضلاب نیز یک تانکر اختصاصی برای انتقال آب در این منطقه مستقر کرده است.
اروجی اظهار کرد: در ایام مختلف سال به ویژه زمانهایی که جمعیت شهر و روستاهای منطقه به دلیل حضور ساکنان غیربومی و مسافران افزایش مییابد، مصرف آب نیز رشد قابل توجهی پیدا میکند و همین موضوع مدیریت منابع آبی را دشوارتر میسازد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شرکت آب و فاضلاب و همراهی مردم گفت: تاکنون با اجرای آبرسانی سیار و همچنین رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی از سوی شهروندان، مشکل حادی در منطقه ایجاد نشده است و امیدواریم با اجرای پروژههای در دست اقدام، دغدغه تأمین آب در شهرستان جعفرآباد به شکل اساسی برطرف شود.
قم- فرماندار شهرستان جعفرآباد گفت: با تکمیل مراحل تأمین اعتبار و آغاز اجرای مجتمع آبرسانی، گام مؤثری برای کاهش تنش آبی در بخش قاهان و تأمین پایدار آب شرب مناطق هدف برداشته خواهد شد.
محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، به روند اجرای طرحهای عمرانی در شهرستان جعفرآباد اشاره کرد و گفت: هماکنون پروژههای مختلفی از جمله اجرای طرحهای هادی روستایی و طرحهای مرتبط با تأمین آب در نقاط مختلف شهرستان در حال اجرا است.
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