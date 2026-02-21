کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور مواصلاتی کهورستان به سمت لارستان به یکدستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۶۶۹ عدد شامپو خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی و گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.