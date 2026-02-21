۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق در شهرستان خمیر

خمیر- فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از یکدستگاه خودرو یک محموله لوازم بهداشتی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور مواصلاتی کهورستان به سمت لارستان به یکدستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۶۶۹ عدد شامپو خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی و گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.

کد خبر 6755815

