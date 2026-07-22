آغاز رقابت ۲۴۰ جودوکار در مسابقات کاتا قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که جودوکارانی از ۱۴ استان کشور در دو بخش زنان و مردان به رقابت خواهند پرداخت، ۱۳۶ ورزشکار مرد و ۱۰۴ کاتاروی زن حضور خواهند داشت.

در این دوره از مسابقات که روزهای اول و دوم برگزار خواهد شد و انتخابی تیم ملی کاتا ایران برای حضور در مسابقات جهانی بوسنی(شهریورماه سالجاری) نیز به شمار می رود، شرکت کنندگان در دو روز به رقابت خواهند پرداخت که روز اول به مسابقات بانوان و روز دوم به مسابقات آقایان اختصاص خواهد داشت.

اهمیت بالای این مسابقات و حضور چهره های مطرح و ملی پوشان ایران باعث شد فدراسیون جودو این رقابت‌ها را گرامیداشت قائد امت و با عنوان «آقای شهید ایران» نامگذاری کند.