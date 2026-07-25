ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور در آزمون پیش کارورزی پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی نوبت شهریورماه ۱۴۰۵هستند، لازم است پس از پرداخت هزینه ثبت نام از طریق لینک مربوطه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت ملی صرفا در بازه زمانی اعلام شده به دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شده، مراجعه کنند.



داوطلبان می توانند از ۳ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی قطب های ۱۰ گانه شامل دانشگاه علوم پزشکی: تهران، مازندران، تبریز، کرمانشاه، اهواز، شیراز، زنجان، اصفهان، کرمان و مشهد مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.



یادآور می شود که این افراد باید قبلا در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده باشند و تمامی مدارک مربوطه در آن مرکز کامل باشد.



توجه: در صورت عدم تایید داوطلب از سوی مرکز خدمات آموزشی، کارت ورود به جلسه برای وی صادر نخواهد شد و داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد.



تذکر: با توجه به واریز هزینه آزمون به حساب خزانه دولت این مبلغ قابل برگشت نیست و بنابراین داوطلبان توجه کنند فقط در صورت اطمینان از کامل بودن پرونده خود در مرکز خدمات آموزشی نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام اقدام کنند.



آزمون پیش کارورزی پزشکی نوبت شهریورماه رأس ساعت ۹ صبح جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.