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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند

آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، از آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، با بیان اینکه ساماندهی محور آزادی ـ دماوند (مسیر اتوبوس های تندرو) از این هفته آغاز می شود، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم انجام شده و از همین هفته عملیات اجرایی از میدان آزادی به سمت تهرانپارس آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این مسیر، در بخش‌هایی که امکان‌پذیر باشد، به جای نرده‌ها و جداول بتنی، گلدان‌های شهری جانمایی می‌شود و در محل تقاطع‌ها نیز متناسب با شرایط مسیر، اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.

گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اتمام ساماندهی این محور گفت: تلاش ما این است که اجرای پروژه با سرعت و دقت بالا پیش برود چرا که بخش قابل توجهی از تولیدات، تجهیزات و هماهنگی‌های مورد نیاز از قبل انجام شده است. امیدواریم عملیات اجرایی این محور تا پایان تابستان امسال به اتمام برسد.

کد مطلب 6898079

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