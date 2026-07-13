پیشرفت ۹۵ درصدی فاز دوم پروژه احیای روددره فرحزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به روند اجرای پروژه احیا و ساماندهی روددره فرحزاد اظهار کرد: این پروژه با وسعتی حدود ۱۵۰ هکتار از محدوده کوهسار و جاده امامزاده داوود(ع) آغاز شده و تا ابتدای بوستان نهجالبلاغه امتداد دارد. از مهمترین طرحهای مدیریت شهری در حوزه احیای بسترهای طبیعی، توسعه فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت محیطزیست پایتخت به شمار میرود.
وی افزود: طرح ساماندهی روددره فرحزاد در سه فاز برنامهریزی شده است. فاز نخست از پل خوشمرام تا پل آبشار اجرا و بهرهبرداری شده است. فاز دوم از پل آبشار تا بوستان نهجالبلاغه را در بر میگیرد و فاز سوم نیز از محدوده کوهسار و جاده امامزاده داوود(ع) تا پل خوشمرام امتداد دارد که اجرای آن با هدف احیای اکولوژیک و تثبیت بستر طبیعی در برنامه قرار دارد.
گودرزی ادامه داد: فاز دوم پروژه به دلیل برخورداری از پوشش گیاهی مناسب، نقش مهمی در اتصال شهر به طبیعت دارد و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است. این بخش با رویکرد تلفیق منظر طبیعی با کاربریهای تفریحی، ورزشی و زیستمحیطی طراحی شده و به یکی از مهمترین اکوپارکهای پایتخت تبدیل خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در فاز دوم گفت: تاکنون حدود سه کیلوم تر پیادهراه، ۲.۵ کیلومتر مسیر دوچرخهسواری کوهستان، پل سنگی آبشار و ساماندهی خیابان آبشار و ورودی پروژه با الگوی معماری منطقه البرز اجرا شده است.
وی افزود: همچنین بیش از ۵۵ هکتار از زیستبوم روددره احیا شده، بیش از ۱۰۰ مورد تجاوز به حریم رودخانه رفع و بستر طبیعی آزادسازی شده است. آزادسازی حدود ۴۰ ملک، لایروبی مسیر رودخانه، ساماندهی ورود پسابها، بهرهبرداری از تصفیهخانه ذوالفقار، اجرای دو تصفیهخانه دیگر و احیای قنوات نیز از دیگر اقدامات مهم این پروژه است.
گودرزی با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول است، اظهار کرد: همکاری نزدیک شهرداری تهران و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه، تأمین امنیت پایدار محدوده، رفع معارضات و برطرف کردن موانع اجرایی داشته و این همافزایی تا زمان بهرهبرداری کامل پروژه با قوت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تأمین امنیت، ساماندهی معارضان محلی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای عملیات عمرانی، از الزامات پیشبرد چنین پروژههای بزرگی است و خوشبختانه تعامل سازنده میان مدیریت شهری و پلیس، روند اجرای پروژه را تسهیل کرده است.
گودرزی با تأکید بر اینکه هدف این طرح تنها اجرای عملیات عمرانی نیست، تصریح کرد: احیای بستر طبیعی روددره، حفاظت از منابع زیستمحیطی، افزایش تابآوری شهری و ایجاد فضایی ایمن، سالم و سرزنده برای شهروندان، مهمترین اهداف این پروژه محسوب میشود.
وی در پایان گفت: با بهرهبرداری از فاز دوم و تکمیل سایر مراحل پروژه، روددره فرحزاد به یکی از مهمترین کریدورهای طبیعی، تفریحی و گردشگری تهران تبدیل خواهد شد و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از سرمایههای طبیعی پایتخت ایفا خواهد کرد.
نظر شما