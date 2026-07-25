به گزارش خبرنگار مهر، مجید کلانی، فوق تخصص نوزادان بیمارستان آموزشی، درمانی و پژوهشی حمایت مادران شهید اکبرآبادی، در نشست تشریح اقدامات و عملکرد این بیمارستان، اظهار کرد:

یکی از ویژگی‌های مهم این بیمارستان، قرار گرفتن در جنوب شهر تهران است؛ منطقه‌ای که به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، شیوع زایمان‌های پرخطر، نارس و بارداری‌های پرریسک در آن بیشتر است. به همین دلیل، ارائه خدمات تخصصی و مراقبت‌های پیشرفته از مادر و نوزاد در این مرکز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در این بیمارستان، فوق‌تخصص‌های نوزادان به صورت ۲۴ ساعته و مقیم حضور دارند و علاوه بر آن، فلوشیپ‌ها، رزیدنت‌ها و سایر اعضای تیم درمان نیز به طور مستمر در کنار بیماران هستند. همین موضوع باعث شده امکان رسیدگی به بدحال‌ترین نوزادان فراهم باشد؛ بیمارانی که معمولاً در بسیاری از مراکز خصوصی امکان پذیرش و درمان آن‌ها وجود ندارد.

کلانی با تاکید بر دیگر ویژگی های بیمارستان گفت: حضور پرستاران مجرب و آموزش‌دیده در حوزه مراقبت از نوزادان است. تجربه بالای کادر پرستاری نقش مهمی در کیفیت خدمات درمانی این مرکز داشته و بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی نیز خواهان جذب این نیروهای متخصص هستند.بیمارستان اکبرآبادی همچنین دارای بخش‌ها و امکانات تخصصی است که در همه مراکز درمانی وجود ندارد. از جمله این امکانات می‌توان به درمان هیپوترمی (کولینگ) برای نوزادان مبتلا به کمبود اکسیژن هنگام تولد اشاره کرد. این روش درمانی می‌تواند از بروز عوارض جدی مانند اختلالات تکاملی و فلج مغزی جلوگیری کند. این مرکز بارها نوزادان بدحال را از استان‌های مختلف کشور، حتی تا ۱۲ ساعت پس از تولد، پذیرش و تحت درمان قرار داده است.

فوق تخصص نوزادان افزود: وجود بانک شیر مادر نیز از دیگر مزیت‌های بیمارستان است. بسیاری از نوزادان نارس در روزهای نخست تولد امکان دریافت شیر کافی از مادر را ندارند و استفاده از شیر اهدایی بانک شیر، بهترین گزینه پس از شیر مادر محسوب می‌شود. این اقدام موجب کاهش عوارض، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان نارس و ترخیص زودتر آن‌ها می‌شود.

در بیمارستان اکبرآبادی هیچ محدودیتی برای پذیرش نوزادان بدحال وجود ندارد و وضعیت مالی خانواده‌ها نیز مانعی برای دریافت خدمات درمانی نیست. حتی در زمان تکمیل ظرفیت بخش، نوزادان پس از انجام اقدامات اولیه تا زمان فراهم شدن تخت، تحت مراقبت قرار می‌گیرند یا با هماهنگی به سایر مراکز منتقل می‌شوند.

کلانی با اشاره به حفظ کیفیت خدمات با وجود محدودیت‌های موجود گفت: با حمایت مدیریت بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تلاش کرده‌ایم استانداردهای درمانی را با وجود کمبودها حفظ کنیم و همچنان خدمات تخصصی در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.

ویدرباره آمار زایمان‌ها و بستری نوزادان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: هنوز آمار دقیقی استخراج نشده است، اما در دوره جنگ ۱۲ روزه، به دلیل خروج بسیاری از خانواده‌ها از تهران، تعداد زایمان‌ها و به تبع آن بستری نوزادان نارس در بیمارستان نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرد.

خدمات تشخیص پیش از تولد در بیمارستان اکبرآبادی در سطح دانشگاه‌های کشور کم‌نظیر است

همچنین مریم اقبالی، متخصص ژنتیک: در رابطه با اقدامات ژنتیکی پیش از تولد چنین اظهار کرد: بخش ژنتیک بیمارستان شهید اکبرآبادی شامل واحدهای مشاوره ژنتیک، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی است و خدمات تخصصی را به زوج‌ها پیش از بارداری، حین بارداری و حتی پس از آن ارائه می‌دهد.

زوج‌هایی که سابقه بیماری‌های ژنتیکی، ازدواج فامیلی یا نتایج غیرطبیعی در آزمایش‌های غربالگری و سونوگرافی دارند، برای بررسی‌های تخصصی به این مرکز مراجعه می‌کنند. بر اساس شرایط هر بیمار، آزمایش‌های لازم از جمله بررسی‌های کروموزومی و مولکولی برای آن‌ها انجام می‌شود.

اقبالی گفت: در این مرکز، نمونه‌گیری از پرزهای جفت (CVS) و مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) انجام شده و آزمایش‌هایی مانند کاریوتایپ و QF-PCR برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی از جمله تریزومی‌های ۱۳، ۱۸ و ۲۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها معمولا در هفته‌های ۱۰ تا ۱۳ بارداری برای نمونه‌گیری از پرز جفت و در هفته‌های ۱۵ تا ۱۷ برای آمنیوسنتز انجام می‌شود.

وی افزود: در بخش ژنتیک مولکولی نیز بیماری‌هایی مانند تالاسمی، فنیل‌کتونوری (PKU)، آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) و تعدادی از بیماری‌های نادر ژنتیکی بررسی می‌شود. تعیین ناقل بودن زوجین برای بیماری‌هایی مانند SMA نیز در این مرکز انجام می‌شود؛ خدمتی که به گفته اقبالی، حتی در برخی مراکز دانشگاهی بزرگ کشور نیز ارائه نمی‌شود.

اقبالی ادامه داد: در مواردی که سابقه یک بیماری نادر ژنتیکی در خانواده وجود داشته باشد، آزمایش تعیین جهش ژنتیکی زوجین انجام می‌شود. در صورت ناقل بودن هر دو نفر، در بارداری‌های بعدی همان جهش در جنین بررسی می‌شود تا در صورت ابتلای جنین، امکان اقدام قانونی مطابق ضوابط برای خاتمه بارداری فراهم باشد و در صورت سالم یا ناقل بودن جنین، بارداری ادامه پیدا کند.

اقبالی با اشاره به فعالیت تیم تخصصی این بخش گفت: دو متخصص ژنتیک، مشاور ژنتیک و کارشناسان مجرب آزمایشگاه در بخش ژنتیک بیمارستان فعالیت می‌کنند و مجموعه خدمات ارائه‌شده، این مرکز را به یکی از کامل‌ترین بخش‌های ژنتیک در میان بیمارستان‌های دولتی کشور تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: هدف اصلی این خدمات، تشخیص به‌موقع بیماری‌های ژنتیکی و کروموزومی، کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه خانواده‌ها و پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به بیماری‌های شدید و غیرقابل درمان است.

تشخیص زودهنگام سرطان پستان، مهم‌ترین راه افزایش موفقیت درمان است

زینب صفرپور، متخصص رادیولوژی و رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان شهید اکبرآبادی:در رابطه با سرطان پستان و راه های درمان آن اظهارکرد: بخش رادیولوژی بیمارستان شهید اکبرآبادی خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تصویربرداری زنان را در حوزه‌های بارداری، نازایی و بیماری‌های پستان ارائه می‌دهد.

زینب صفرپور، متخصص رادیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس بخش رادیولوژی این بیمارستان، گفت: در این مرکز انواع سونوگرافی‌های بارداری، کالر داپلر برای بررسی رشد و سلامت جنین و همچنین سونوگرافی‌های مرتبط با نازایی انجام می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از خدمات مهم این بخش، غربالگری سرطان پستان است. بیمارستان اکبرآبادی به یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های ماموگرافی مجهز است که امکان تشخیص زودهنگام توده‌های پستان، به‌ویژه توده‌های بدخیم را فراهم می‌کند و همین موضوع شانس موفقیت درمان را افزایش می‌دهد.

صفرپور با اشاره به خدمات حوزه نازایی اظهار کرد: بخش رادیولوژی به دستگاه رادیولوژی دیجیتال مجهز است و تصویربرداری رنگی رحم و لوله‌های رحمی (هیستروسالپنگوگرافی) برای بررسی علت نازایی و ارزیابی وضعیت لوله‌های رحمی پیش از انجام درمان‌هایی مانند IVF در این مرکز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که پس از غربالگری، حتی کوچک‌ترین توده مشکوکی در پستان مشاهده شود، امکان انجام نمونه‌برداری سوزنی و نمونه‌برداری وکیوم تحت هدایت سونوگرافی نیز در همین بیمارستان وجود دارد و بیمار نیازی به مراجعه به مرکز دیگری نخواهد داشت.

رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان اکبرآبادی درباره وضعیت سرطان پستان در ایران گفت: سن ابتلا به سرطان پستان در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین‌تر است. در حالی که اوج بروز این بیماری در بسیاری از کشورها حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است، در ایران موارد قابل توجهی از ابتلا در حوالی ۴۰ سالگی مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: غربالگری روتین سرطان پستان با ماموگرافی از ۴۰ سالگی آغاز می‌شود و در صورت نیاز، سونوگرافی نیز به‌عنوان روش تکمیلی انجام خواهد شد. با این حال، زنانی که پیش از ۴۰ سالگی داروهای هورمونی مصرف می‌کنند، لازم است پیش از شروع درمان و در طول آن، سلامت پستان خود را با سونوگرافی بررسی کنند.

صفرپور خاطرنشان کرد: اگر خانمی در هر سنی با علائمی مانند لمس توده، تغییر شکل پستان یا به‌ویژه ترشح خونی از نوک پستان مواجه شود، باید بدون تأخیر به پزشک مراجعه کند. اگرچه بسیاری از توده‌های پستانی خوش‌خیم هستند و جای نگرانی ندارند، اما تشخیص قطعی تنها با انجام بررسی‌های تخصصی و در صورت نیاز نمونه‌برداری امکان‌پذیر است. تشخیص زودهنگام، مهم‌ترین عامل در درمان موفق بیماری‌های پستان به شمار می‌رود.