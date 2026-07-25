محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست اما روز دوشنبه کاهش ملایم دما رخ می‌دهد و سپس از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه، به‌ویژه روز دوشنبه، سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان، به‌ویژه بخش‌های غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

سبزه‌زاری ادامه داد: بر همین اساس، احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعدازظهرها دور از انتظار نیست و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه درباره وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: رامشیر با ۴۸.۸ و ایذه با ۲۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۹ و کمینه ۲۹.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.