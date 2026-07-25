محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشههای پیشیابی از امروز شنبه تا روز دوشنبه شاهد افزایش نسبی دماهای بیشینه در سطح استان خواهیم بود اما از نیمه دوم هفته و روز سهشنبه روند کاهشی دما آغاز میشود.
وی با بیان اینکه آسمان استان در روزهای آتی غالباً صاف و آفتابی پیشبینی میشود، افزود: در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش باد و شکلگیری جریانات شرقی، پدیده غبار رقیق در آسمان استان رخ خواهد داد که انتظار میرود غلظت این غبار در نیمه شرقی استان بیش از سایر نقاط باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان به نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته ایستگاه فرودگاه همدان کمینه ۱۷ و بیشینه ۳۶ درجه سلسیوس را به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شهرستان بهار با ۱۵ درجه خنکترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان گزارش شدند.
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