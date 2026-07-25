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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

آزمون زبان MSRT با حضور بیش از ۸ هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد

آزمون زبان MSRT با حضور بیش از ۸ هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان از برگزاری آزمون زبان MSRT با حضور بیش از ۸ هزار و ۱۳۰ داوطلب در ۲۶ مرکز دانشگاهی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ علیزاده مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در خصوص برگزاری آزمون زبان MSRT با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری دوره‌های گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه این آزمون پس از یک وقفه، روز جمعه دوم مرداد ماه در ۲۵ استان و با همکاری ۲۶ مرکز دانشگاهی و حضور تیم اجرایی متشکل از ۸۰۰ نفر در سطح ملی برگزار شد.

وی با بیان اینکه آزمون MSRT بیش از سه دهه به عنوان برند معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان شناخته می‌شود، افزود: این آزمون جامعه مخاطب گسترده‌ای شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری، متقاضیان فرصت‌های تحقیقاتی و بورسیه‌های دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد و به عنوان یکی از الزامات اصلی این گروه، نقشی کلیدی در مسیر تحصیلی و پژوهشی آنان ایفا می‌کند.

آزمون MSRT جایگزینی اقتصادی و راهبردی برای آزمون‌های بین‌المللی

علیزاده با اشاره به تاریخچه این آزمون که در دهه ۷۰ با عنوان MCHE و از دهه ۸۰ با عنوان MSRT برگزار شده است، تصریح کرد: در طول سه دهه اخیر بیش از ۶۵۰ هزار نفر از این آزمون بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در برگزاری آزمون‌های آیلتس و تافل در داخل کشور، MSRT و آزمون‌های مشابه داخلی نظیر «تولیمو»، گزینه‌هایی بسیار مناسب برای داوطلبان محسوب می‌شوند.

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی برگزاری آزمون‌های ملی، گفت: متقاضیان در صورت عدم دسترسی به آزمون‌های داخلی، ناچار به صرف هزینه‌های سنگین چند صد میلیونی و خروج از کشور برای دریافت مدرک زبان هستند. در مقابل، آزمون‌های ملی ما ضمن کاهش هزینه‌های ارزی، از تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی سفرهای غیرضروری به کشورهای همسایه جلوگیری می‌کند.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌های ویژه مسئولان دانشگاه علم و صنعت ایران تقدیر کرد و گفت: با وجود آسیب‌های وارد شده به مرکز آزمون این دانشگاه در پی شرایط جنگی اخیر، مسئولان این دانشگاه با همتی عالی موفق شدند فضای مورد نیاز برای یک هزار و ۵۰۰ متقاضی را فراهم کرده و سیستم‌های صوتی و زیرساخت‌های فیزیکی را بازسازی کنند که جای قدردانی ویژه دارد.

وی در پایان ضمن تشکر از تمامی عوامل اجرایی در ۲۶ مرکز دانشگاهی کشور و همکاران خود در سازمان امور دانشجویان که طی چند شبانه‌روز گذشته برای برگزاری این رویداد تلاش کردند، خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان در تلاش است با اصلاح منابع و ارتقای شیوه‌های برگزاری، ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه مخاطب، کیفیت این آزمون ملی را روز به روز افزایش دهد.

کد مطلب 6898232
زهرا سیفی

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