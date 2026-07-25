جنایات بین المللی و حمایت از تجمعات در اولین دستور هفتگی ۱۴۰۵ مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته جاری با رای نمایندگان و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در جلسات مجازی خود رای گیری و مصوبه قانونی داشته باشند.

این اولین جلسه مجلس شورای اسلامی از بعد از جنگ تحمیلی سوم است که نمایندگان امکان قانون‌گذاری در آن را دارند.

اولین دستور هفتگی مجلس بعد از جنگ تحمیلی سوم در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، به شرح زیر است:

بررسی لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی

بررسی طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بررسی لایحه مدیریت بدهی های عمومی

بررسی لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده

بررسی لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

بررسی لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز

بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

بررسی لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

بررسی لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی