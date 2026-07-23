کتاب «من الحسین» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «من الحسین»، تازهترین اثر انتشارات کتاب جمکران، با حضور حجتالاسلام والمسلمین صمدی مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، آیتالله سید محمد واعظ موسوی رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزههای علمیه، حجتالاسلام دکتر سید علی موسوی رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)، آیتالله نظری منفرد از اساتید حوزههای علمیه، حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، مؤلفان اثر و جمعی از اساتید، علما و مبلغان حوزههای علمیه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین صمدی، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، در ابتدای این آیین با اشاره به رسالت این انتشارات در ترویج معارف اهلبیت(ع)، اظهار کرد: یکی از سیاستهای جدی انتشارات کتاب جمکران، بازآفرینی و تلخیص آثار مرجع و ارزشمند دینی است تا این آثار با حفظ اعتبار علمی، برای طیف گستردهتری از مخاطبان قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به افزایش حجم منابع پژوهشی و محدودیت فرصت مطالعه مخاطبان امروز، افزود: بسیاری از آثار فاخر دینی، اگرچه از پشتوانه علمی قابل توجهی برخوردارند، اما به دلیل حجم بالا یا زبان تخصصی، کمتر مورد مراجعه عموم قرار میگیرند. از این رو، تلخیص و بازنویسی این آثار، بدون کاستن از غنای علمی آنها، ضرورتی فرهنگی به شمار میآید.
مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، کتاب «من الحسین» را حاصل بازپردازی و تلخیص «فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)» معرفی کرد و گفت: این اثر تلاش دارد گزیدهای از مهمترین سخنان، خطبهها، نامهها، دعاها و حکمتهای حضرت سیدالشهدا(ع) را در قالبی روان و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار دهد تا امکان بهرهگیری از این گنجینه ارزشمند برای اقشار مختلف جامعه بیش از گذشته فراهم شود.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود مدنی، از مؤلفان اثر، با تشریح روند تدوین کتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)» خاطرنشان کرد: برای تهیه این مجموعه، هزاران منبع حدیثی، تاریخی و روایی مورد بررسی قرار گرفت تا تمامی سخنان منقول از حضرت سیدالشهدا(ع) گردآوری، ارزیابی و دستهبندی شود. حاصل این تلاش، اثری شد که امروز از جامعترین منابع مستقل درباره سخنان امام حسین(ع) به شمار میرود.
مدنی افزود: انتشار کتاب «من الحسین» در واقع فرصتی است تا محتوای آن اثر مرجع، در قالبی مختصرتر و متناسب با نیازهای تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در اختیار طلاب، مبلغان، دانشجویان و عموم علاقهمندان قرار گیرد.
در بخش دیگری از این مراسم، آیتالله سید محمد واعظ موسوی، رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزههای علمیه، با اشاره به جایگاه والای سخنان معصومان(ع)، تأکید کرد: کلمات امام حسین(ع) تنها مجموعهای از توصیههای اخلاقی نیست، بلکه نقشه راه سعادت فردی و اجتماعی انسان و جلوهای از حکمت الهی است که میتواند در همه اعصار راهنمای جامعه اسلامی باشد. وی با تقدیر از تلاش مؤلفان و انتشارات کتاب جمکران در تهیه این اثر، انتشار گزیدهای علمی و مستند از سخنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را اقدامی ارزشمند در مسیر تعمیق فرهنگ عاشورا و تقویت جریان تبلیغ دینی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محمود شریفی، دیگر مؤلف کتاب نیز در ادامه این آیین، به بیان خاطراتی از شکلگیری «فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)» پرداخت و اظهار کرد: آغاز این پروژه در دهه هفتاد، با تردیدهای فراوانی همراه بود و برخی گردآوری همه سخنان امام حسین(ع) را ناممکن میدانستند؛ اما با توکل بر خداوند و عنایت حضرت سیدالشهدا(ع)، این مجموعه به سرانجام رسید و در سالهای بعد مورد استقبال گسترده مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی قرار گرفت.
وی ترجمه عربی این اثر، تجدید چاپهای متعدد و استقبال مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب اسلامی از این مجموعه را از برکات اخلاص در خدمت به معارف اهلبیت(ع) عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد انتشار «من الحسین» نیز بتواند گامی مؤثر در ترویج فرهنگ حسینی در میان نسل جوان باشد.
در ادامه این آیین، حجتالاسلام دکتر سیدعلی موسوی، رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)، با بیان اینکه آثار مستند و متقن میتوانند پشتوانهای ارزشمند برای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی باشند، افزود: هرچه دسترسی مبلغان، پژوهشگران و علاقهمندان به منابع معتبر آسانتر شود، امکان بهرهگیری صحیح از معارف اهلبیت(ع) در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، انتشار آثاری همچون «من الحسین» را باید اقدامی مؤثر در مسیر گسترش فرهنگ ناب عاشورایی دانست.
آیتالله نظری منفرد نیز در سخنانی با تجلیل از تلاش پدیدآورندگان این اثر، اظهار داشت: در طول سالیان گذشته آثار فراوانی درباره شخصیت، سیره، نهضت و ابعاد مختلف زندگی حضرت سیدالشهدا(ع) نگاشته شده است، اما گردآوری مستقل سخنان آن حضرت، جایگاهی ممتاز در میان این آثار دارد؛ زیرا مخاطب را بیواسطه با اندیشه، حکمت و آموزههای امام حسین(ع) آشنا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز در بخش پایانی این مراسم، با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت سیدالشهدا(ع) در دلهای آزادگان جهان، اظهار کرد: خداوند متعال جذابیتی ویژه به وجود مبارک امام حسین(ع) عطا کرده است؛ به گونهای که حتی کسانی که شناخت عمیقی از اسلام ندارند نیز نسبت به نام و معارف آن حضرت احساس کشش و علاقه میکنند. وی با بیان خاطراتی از سالهای تبلیغ در خارج از کشور، این حقیقت را نشانهای از نفوذ معنوی و جهانی مکتب حسینی دانست.
ایشان با تقدیر از انتشار کتاب «من الحسین»، این اثر را گامی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با معارف حضرت سیدالشهدا(ع) دانست و گفت: ارائه سخنان امام حسین(ع) با بیانی روان و متناسب با نیاز مخاطب امروز، میتواند زمینه ارتباط بیشتر جوانان با آموزههای عاشورا را فراهم کند. وی همچنین حذف عبارات عربی از متن این نسخه را، در کنار حفظ استناد علمی اثر، اقدامی مناسب برای افزایش بهرهمندی مخاطبان عمومی ارزیابی کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و تلاشهای مؤلفان و ناشر کتاب، ابراز امیدواری کرد انتشار این اثر بتواند زمینه انس هرچه بیشتر جامعه، بهویژه نسل جوان، با سخنان و سیره حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را فراهم آورد.
در پایان این آیین، با حضور تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، مؤلفان اثر و جمعی از علما و استادان حوزههای علمیه، از کتاب «من الحسین» رونمایی شد.
معرفی کتاب من الحسین(ع)
کتاب «من الحسین» که به همت انتشارات کتاب جمکران منتشر شده، گزیدهای از «فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)» است و با ارائه مهمترین خطبهها، نامهها، دعاها، حکمتها و رهنمودهای حضرت سیدالشهدا(ع) در قالبی روان و موضوعبندیشده، میکوشد امکان بهرهمندی طیف گستردهتری از مخاطبان را از معارف نورانی آن حضرت فراهم سازد؛ اثری که میتواند به عنوان منبعی قابل اعتماد برای طلاب، مبلغان، پژوهشگران و علاقهمندان به معارف عاشورا مورد استفاده قرار گیرد.
ساختار این کتاب به گونهای طراحی شده که مخاطب را در دو بخش موازی همراهی میکند: بخش اول، سیر تاریخی سخنان امام را از دوران کودکی و حضور در کنار پیامبر اکرم (ص) تا لحظه شهادت در کربلا روایت میکند. بخش دوم به دستهبندی موضوعی اختصاص یافته و آموزههای امام را در پنج محور اصلی «عقاید»، «احکام»، «اخلاق»، «دعاها» و «اشعار منسوب به ایشان» دستهبندی کرده است. حذف احادیث مشابه و تمرکز بر روایات مورد ابتلای جامعه، این اثر را به منبعی کاربردی برای سبک زندگی حسینی تبدیل کرده است.
این اثر محصول تحقیق و تالیف گروهی از پژوهشگران برجسته حوزه حدیث شامل آقایان محمود شریفی، سید محمود مدنی، محمود احمدیان و سید حسین سجادیتبار است. این نویسندگان که پیش از این در پروژه بزرگ «موسوعة کلمات الامام الحسین (ع)» در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) همکاری داشتهاند، با تکیه بر سوابق پژوهشی خود در سازمان تبلیغات اسلامی، وظیفه تلخیص و گزینش این مجموعه را با دقت علمی و با استناد به منابع اصیل بر عهده داشتهاند.
کتاب من الحسین گزیده فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع) نوشته آقایان محمود شریفی، سید محمود مدنی، محمود احمدیان و سید حسین سجادیتبار در 364 صفحه و با قیمت 725000 تومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.
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