دستگیری ۱۱۷ نفر در مهمانی شبانه جواهرده رامسر

سرهنگ مصطفی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری یک مهمانی شبانه غیرمجاز در منطقه جواهرده رامسر، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، محل برگزاری این مهمانی را شناسایی و در عملیاتی، ۱۱۷ نفر شامل ۴۹ زن و ۶۸ مرد را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقداری مواد مخدر و همچنین تعدادی آلات و ادوات ممنوعه کشف و ضبط شد.

سرهنگ بابایی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با هنجارشکنی و برگزاری مراسم و مهمانی‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت، آرامش و نظم عمومی جامعه شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.