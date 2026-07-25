کشف تعهد ارزی ۴۷۹ میلیارد ریالی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از کارخانه های کاشی مطلع شدند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان کارخانه به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و او را ملزم به پرداخت مبلغ ۴۷۹ میلیارد ریال تعهد ارزی این کارخانه به صندوق ارزی دولت کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.