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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

کشف تعهد ارزی ۴۷۹ میلیارد ریالی در یزد

کشف تعهد ارزی ۴۷۹ میلیارد ریالی در یزد

یزد - جانشین انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۴۷۹ میلیارد ریال تعهد ارزی یک کارخانه توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از کارخانه های کاشی مطلع شدند.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان کارخانه به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و او را ملزم به پرداخت مبلغ ۴۷۹ میلیارد ریال تعهد ارزی این کارخانه به صندوق ارزی دولت کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6898323

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