۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نطنز کشف شد

سرهنگ مهدی حاجیبابائی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نطنز در راستای اجرای طرحهای عملیاتی مقابله با قاچاق فرآوردههای سوختی و به منظور کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون عبوری مشکوک شده و آن را برای بررسیهای تکمیلی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن، موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند که به صورت غیرمجاز حمل میشد.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با بیان اینکه طبق برآورد کارشناسان ارزش این محموله ۲۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این عملیات، کامیون مذکور توقیف و راننده آن به عنوان متهم دستگیر شد که پس از تکمیل پرونده و اقدامات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی گردید.
سرهنگ حاجیبابائی طاهری با اشاره به تبعات مخرب قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور و اخلال در نظام توزیع فرآوردههای نفتی، تأکید کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد شبانهروزی محورهای مواصلاتی، برخورد قاطع با سودجویان اقتصادی و قاچاقچیان را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار خود دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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