به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناطق‌نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در حاشیه همایش ملی ورزش‌های هوایی در جمع خبرنگاران، گفت: ورزش‌های هوایی به دلیل ماهیت ریسک‌پذیر خود بیش از هر چیز نیازمند رعایت اصول ایمنی هستند و به همین دلیل ایمنی در اولویت نخست برنامه‌های این رشته قرار دارد.



وی گفت: به توصیه فدراسیون در انجمن ورزش‌های هوایی کمیته‌های تخصصی از جمله آموزش و مسابقات فعالیت گسترده‌ای دارند تا ابتدا ایمنی و سپس قوانین و مقررات رشته‌های مختلف به‌طور کامل رعایت شود.



ناطق نوری در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان جلسات تخصصی متعددی با فدراسیون برگزار کرده و در این نشست‌ها با تأکید وزیر ورزش توسعه ورزش‌های هوایی در تمامی استان‌ها، استانداردسازی سایت‌های پروازی به‌روزرسانی گواهینامه‌ها و ارتقای سطح ایمنی مورد توجه قرار گرفته است.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی افزود: یکی از مطالبات فدراسیون همکاری بیشتر وزارت ورزش در هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل صدور مجوزها است و امیدواریم این همایش آغاز فصل جدیدی در توسعه ورزش‌های هوایی باشد.



وی اظهار کرد: بر اساس تأکید وزیر ورزش باید این رشته بیش از گذشته جنبه همگانی پیدا کند تا جوانان و به‌ویژه بانوان بیشتری به سمت ورزش‌های هوایی جذب شوند و فدراسیون نیز همه ظرفیت‌های خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی درباره هزینه‌های بالای این رشته نیز گفت: با همکاری وزارت ورزش قوانین و مقررات باشگاه‌داری در حوزه ورزش‌های هوایی به‌روزرسانی شده و قرار است بخشنامه‌هایی برای توسعه بخش همگانی ابلاغ شود تا بخشی از هزینه‌های حضور علاقه‌مندان کاهش یابد و زمینه استعدادیابی جوانان فراهم شود.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: فدراسیون نیز در هر بخشی که امکان‌پذیر باشد از نظر تأمین تجهیزات، امکانات و مربیان از باشگاه‌ها و ورزشکاران حمایت خواهد کرد تا مسیر توسعه این رشته هموارتر شود.



ناطق‌نوری درباره حضور رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون در بازی‌های آسیایی گفت: امسال یک نماینده در رشته موج‌سواری در بازی‌های آسیایی خواهیم داشت. این ورزشکار که قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در چابهار است مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد و پس از برگزاری اردوهایی در چابهار و انزلی بار دیگر راهی چابهار خواهد شد.



وی افزود: موج‌سواری رشته‌ای تازه‌وارد در بازی‌های المپیک است که از المپیک ۲۰۲۰ توکیو به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شد و این دوره نیز برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی حضور دارد. امیدواریم نماینده ایران عملکرد شایسته‌ای داشته باشد و زمینه توسعه هرچه بیشتر این رشته در کشور فراهم شود.



رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی خاطرنشان کرد: علاوه بر موج‌سواری، رشته‌های راگبی، بیسبال و لاکراس نیز در برنامه‌های فدراسیون قرار دارند. در بخش راگبی بانوان نیز تیم ملی شهریورماه در رقابت‌های انتخابی که ابتدا در چین و سپس در کامبوج برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان نتایج موفقی کسب کنند.