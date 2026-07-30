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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

ناطق نوری:

ورزش‌های هوایی باید همگانی‌تر شوند/ از توسعه موج‌سواری حمایت می‌کنیم

ورزش‌های هوایی باید همگانی‌تر شوند/ از توسعه موج‌سواری حمایت می‌کنیم

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی گفت: ورزش‌های هوایی باید از انحصار خارج و همگانی شود تا بتوانیم این ورزش را در کشور توسعه بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناطق‌نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در حاشیه همایش ملی ورزش‌های هوایی در جمع خبرنگاران، گفت: ورزش‌های هوایی به دلیل ماهیت ریسک‌پذیر خود بیش از هر چیز نیازمند رعایت اصول ایمنی هستند و به همین دلیل ایمنی در اولویت نخست برنامه‌های این رشته قرار دارد.

وی گفت: به توصیه فدراسیون در انجمن ورزش‌های هوایی کمیته‌های تخصصی از جمله آموزش و مسابقات فعالیت گسترده‌ای دارند تا ابتدا ایمنی و سپس قوانین و مقررات رشته‌های مختلف به‌طور کامل رعایت شود.

ناطق نوری در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان جلسات تخصصی متعددی با فدراسیون برگزار کرده و در این نشست‌ها با تأکید وزیر ورزش توسعه ورزش‌های هوایی در تمامی استان‌ها، استانداردسازی سایت‌های پروازی به‌روزرسانی گواهینامه‌ها و ارتقای سطح ایمنی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی افزود: یکی از مطالبات فدراسیون همکاری بیشتر وزارت ورزش در هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل صدور مجوزها است و امیدواریم این همایش آغاز فصل جدیدی در توسعه ورزش‌های هوایی باشد.

وی اظهار کرد: بر اساس تأکید وزیر ورزش باید این رشته بیش از گذشته جنبه همگانی پیدا کند تا جوانان و به‌ویژه بانوان بیشتری به سمت ورزش‌های هوایی جذب شوند و فدراسیون نیز همه ظرفیت‌های خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی درباره هزینه‌های بالای این رشته نیز گفت: با همکاری وزارت ورزش قوانین و مقررات باشگاه‌داری در حوزه ورزش‌های هوایی به‌روزرسانی شده و قرار است بخشنامه‌هایی برای توسعه بخش همگانی ابلاغ شود تا بخشی از هزینه‌های حضور علاقه‌مندان کاهش یابد و زمینه استعدادیابی جوانان فراهم شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فدراسیون نیز در هر بخشی که امکان‌پذیر باشد از نظر تأمین تجهیزات، امکانات و مربیان از باشگاه‌ها و ورزشکاران حمایت خواهد کرد تا مسیر توسعه این رشته هموارتر شود.


ناطق‌نوری درباره حضور رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون در بازی‌های آسیایی گفت: امسال یک نماینده در رشته موج‌سواری در بازی‌های آسیایی خواهیم داشت. این ورزشکار که قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در چابهار است مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد و پس از برگزاری اردوهایی در چابهار و انزلی بار دیگر راهی چابهار خواهد شد.

وی افزود: موج‌سواری رشته‌ای تازه‌وارد در بازی‌های المپیک است که از المپیک ۲۰۲۰ توکیو به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شد و این دوره نیز برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی حضور دارد. امیدواریم نماینده ایران عملکرد شایسته‌ای داشته باشد و زمینه توسعه هرچه بیشتر این رشته در کشور فراهم شود.


رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی خاطرنشان کرد: علاوه بر موج‌سواری، رشته‌های راگبی، بیسبال و لاکراس نیز در برنامه‌های فدراسیون قرار دارند. در بخش راگبی بانوان نیز تیم ملی شهریورماه در رقابت‌های انتخابی که ابتدا در چین و سپس در کامبوج برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان نتایج موفقی کسب کنند.

کد مطلب 6903735
فریبا جلیل خانی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      سی ساله این فدراسیون تشکیل شده چهارتا مدال اسیایی نداره

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