زارعی: گردش مالی صنایع در استان بوشهر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عسلویه با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از ظرفیتهای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، اظهار کرد: استفاده از درآمدهای پیشبینی شده در این قانون میتواند نقش مهمی در توسعه استان بوشهر و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از نیروی کار افزود: بخشی از مسائل کارگران و فعالان اقتصادی به موضوع بیمه و تأمین اجتماعی بازمیگردد که انتظار میرود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پوششهای بیمهای تقویت شود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی آسیبهای فراوانی متحمل شده است، تصریح کرد: همانگونه که دولت از استانهای آسیبدیدهای همچون خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حمایت میکند، بوشهر نیز شایسته برخورداری از حمایتهای ویژه برای توسعه زیرساختها و اشتغال است.
زارعی با اشاره به برخی پروژههای کارگری که به بهرهبرداری رسیده اما به دلیل مشکلات مالی با چالش مواجه هستند، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع مالی این طرحها شد.
وی همچنین بر لزوم اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره استقرار گردش مالی شرکتهای بزرگ در استان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از حسابهای شرکتهای بزرگ خارج از استان مدیریت میشود، در حالی که انتقال این گردش مالی به بانکهای استان میتواند نقش مؤثری در تقویت نظام بانکی، حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش توان دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به مردم داشته باشد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه تحقق این مطالبه و تقویت اقتصاد استان بوشهر را فراهم کند.
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