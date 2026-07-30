به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در عسلویه اظهار کرد: در حوزه آموزش نیروی انسانی و اجرای برنامه‌های مسئولیت‌های اجتماعی توسط واحدهای صنعتی و پتروشیمی اقدامات مناسبی انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار دولت، به‌ویژه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اقدامات خوبی در استان آغاز شده و بخشی از این طرح‌ها نیز در حال اجرا است.

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصریح کرد: اجرای این قانون، همراه با امکان بهره‌گیری از منابع مالی و انعقاد قراردادهایی که در پایان این نشست به امضا می‌رسد، می‌تواند نقش مهمی در رونق فعالیت‌های اقتصادی استان ایفا کند.

زارع ادامه داد: تقویت شبکه بانکی استان، زمینه حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و خدماتی، توسعه اشتغال و پشتیبانی از تشکل‌های کارگری و تعاونی‌ها را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های فعال در استان خاطرنشان کرد: تعاونی‌های پرورش‌دهندگان میگو و ماهی، فعالان حوزه تجارت و همچنین واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله بخش‌هایی هستند که با اجرای این برنامه‌ها از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

استاندار بوشهر تأکید کرد: افزایش تولید، رونق کسب‌وکار و تقویت اشتغال از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های اقتصادی دولت در استان است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دنبال می‌شود.