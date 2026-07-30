برنامه مسابقات سه هفته ابتدایی لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات هفته های اول تا سوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر خلیج فارس فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.
برنامه سه هفته نخست لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:
هفته اول: گرامیداشت رهبر شهید ، شهدای جنگ چهل روزه ، روز خبرنگار و روز مقاومت اسلامی
*جمعه ۲۳ مرداد
تراکتور تبریز- پیکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه یادگار امام تبریز
خیبر خرم آباد- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال- مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.
استقلال خوزستان-آلومینیوم اراک - ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
چادرملو اردکان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان-نساجی مازندران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
*شنبه ۲۴ مرداد
شمس آذر قزوین-پرسپولیس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
صنعت نفت آبادان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی آبادان
هفته دوم؛ گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن
سه شنبه ۲۷ مرداد
پیکان تهران-گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
نساجی مازندران- استقلال تهران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک-چادرملو اردکان - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
فولاد مبارکه سپاهان-تراکتور تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
چهارشنبه ۲۸ مرداد
پرسپولیس-استقلال خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
فجر شهید سپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز
مس شهر بابک-خیبر خرم آباد - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
ملوان بندر انزلی-ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فولاد خوزستان- شمس آذر قزوین - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
هفته سوم؛ بزرگداشت سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت، روز پزشک
یکشنبه اول شهریور
استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
شمس آذر قزوین- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال خوزستان-نساجی مازندران- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
دوشنبه ۲ شهریور
تراکتور تبریز-پرسپولیس- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
ملوان بندر انزلی-فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
ذوب آهن اصفهان-مس شهر بابک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
خیبر خرم آباد-پیکان تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
گل گهر سیرجان-چادرملو اردکان - ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
صنعت نفت آبادان-فولاد خوزستان- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
برنامه هفته های آتی بعد از برگزاری قرعه کشی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا اعلام می شود.قرعه کشی مسابقات آسیایی روز ۲۷ مرداد برگزار خواهد شد.
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