احتمال شنیده شدن صدای انفجار در خاوران به دلیل عملیات امحای مهمات

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری ویژه ری از اجرای عملیات خنثی‌سازی و امحای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده پیرامونی بخش خاوران خبر داده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این عملیات از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ امروز، شنبه سوم مرداد، ادامه خواهد داشت و توسط تیم‌های تخصصی خنثی‌سازی انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است که هم‌زمان با اجرای عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق اطراف وجود دارد؛ موضوعی که به گفته فرمانداری، بخشی از روند اجرای عملیات برنامه‌ریزی‌شده است.

فرمانداری ری همچنین تأکید کرده است که عملیات با رعایت کامل ضوابط فنی و ایمنی انجام می‌شود و از شهروندان خواسته است در صورت شنیدن صدای انفجار، نگران نشوند، زیرا این صداها ناشی از امحای کنترل‌شده مهمات خواهد بود.