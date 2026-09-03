بخشی از حمام باستانی سیبه کوخرد توسط افراد ناشناس تخریب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مباشری با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از آثار تاریخی و ملی وظیفه‌ای همگانی است و هرگونه دخل و تصرف یا آسیب‌رسانی به این آثار علاوه بر وارد کردن خسارت به میراث فرهنگی منطقه می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

وی افزود: حمام باستانی سیبه کوخرد از بناهای تاریخی ارزشمند دوره ساسانی در منطقه کوخرد شهرستان بستک است که به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملی، نیازمند حفاظت و مراقبت مستمر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بستک بر ضرورت توجه و همکاری همگانی برای حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد.