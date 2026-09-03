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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

بخشی از حمام باستانی سیبه کوخرد توسط افراد ناشناس تخریب شده است

بخشی از حمام باستانی سیبه کوخرد توسط افراد ناشناس تخریب شده است

بستک - رئیس اداره میراث فرهنگی بستک از تخریب بخشی از دیوار داخلی حمام باستانی سیبه کوخرد توسط افراد ناشناس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مباشری با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از آثار تاریخی و ملی وظیفه‌ای همگانی است و هرگونه دخل و تصرف یا آسیب‌رسانی به این آثار علاوه بر وارد کردن خسارت به میراث فرهنگی منطقه می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

وی افزود: حمام باستانی سیبه کوخرد از بناهای تاریخی ارزشمند دوره ساسانی در منطقه کوخرد شهرستان بستک است که به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملی، نیازمند حفاظت و مراقبت مستمر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بستک بر ضرورت توجه و همکاری همگانی برای حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد.

کد مطلب 6936687

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