نماهنگ «رهبر شهید ما» به مناسبت روز نماز جمعه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن پنجم مرداد، روز نماز جمعه، نماهنگ «رهبر شهید ما» با نگاهی ارادتمندانه به ۴۶ سال امامت جمعه رهبر شهید انقلاب، منتشر شد؛ اثری که می‌کوشد بخشی از این حماسه‌های ماندگار را با زبان شعر، موسیقی و تصویر، روایت کند.

این نماهنگ با اجرای گروه سرود «قلب‌های بی‌قرار»، بر شعری از قاسم صرافان و با آهنگسازی و تنظیم امید روشن‌بین تولید شده و در مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به مرحله تولید و انتشار رسیده است.

همزمان با انتشار این اثر، فراخوان اجرای آن نیز در مساجد، مصلی‌ها و تجمعات شبانه ملت مبعوث اعلام گردید. از علاقمندان حوزه سرود دعوت می‌شود جهت اجرا و شرکت در این فراخوان به نشانی زیر مراجعه کنند.

https://namazjomeh.ir/web/news/29873

د.