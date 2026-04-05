تداوم اجتماعات اقتدار در میامی؛ برنامه ریزی برای اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی میامی در دفتر امام جمعه این شهر، از برنامه ریزی برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ رمضان در شهرستان میامی خبر داد.

وی با بیان اینکه مراسم باشکوهی با حضور مردم شهید پرور میامی در سراسر این شهرستان برگزار خواهد شد، ابراز کرد: بخشداران در حال پیگیری برای برگزاری مصوبات نشست ستاد گرامی داشت اربعین شهدای جنگ رمضان در مناطق مختلف شهرستان میامی هستند تا بتوانیم مراسمی باشکوه برگزار کنیم.

فرماندار میامی از ادامه برگزاری اجتماعات بزرگ اقتدار و صلابت مردم در این شهرستان خبر داد و گفت: این اجتماعات تا پیروزی کامل ایران اسلامی ادامه دارد.

خرم حضور جمعیت پرشور مردم میامی در اجتماعات اقتدار و همچنین رژه های خودرویی و موتوری را نشان دهنده ولایتمداری مردم این شهرستان دانست و ابراز کرد: مردم ولایتمدار این شهرستان تا زمانی که تکلیف حضور در خیابان داشته باشند، دست از این اجتماعات برنخواهند داشت.

وی ضمن قدردانی از مردم و دست اندرکاران خدمت رسانی به اجتماعات شبانه مردم شهرستان میامی افزود: استفاده از ظرفیت خیران نیک اندیش شهرستان برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و رسانه ای و تبیینی در این اجتماعات اهمیت دارد.

مهدی نادعلی شهردار میامی نیز در این نشست گفت: پرسنل شهرداری میامی علاوه بر حضور شبانه در اجتماعات و علیرغم همه تنگناهای مالی ۳۰ میلیون تومان کمک نقدی را از حقوق هایشان گردآوری کرده و به برگزاری هر چه بهتر اجتماعات اقتدار هدیه کرده اند.