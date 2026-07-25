به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلپور صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ستاد مردمی اربعین در سال جاری، حمایت مالی از زائران برای کاهش بخشی از هزینه‌های سفر بوده است.

وی افزود: تا امروز ۵۵۰ فقره وام قرض‌الحسنه پنج میلیون تومانی به متقاضیان سفر اربعین پرداخت شده و پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۸۵۰ فقره دیگر نیز تا آغاز اعزام‌ها پرداخت شود تا مجموع وام‌های اعطایی به بیش از هزار و ۴۰۰ فقره برسد.

گلپور با بیان اینکه این میزان در مقایسه با جمعیت زائران استان همچنان محدود است، گفت: سال گذشته حدود ۴۵ هزار زائر از استان قزوین در پیاده‌روی اربعین حضور یافتند و طبیعی است که این تعداد وام پاسخگوی همه متقاضیان نباشد، اما تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بخشی از دغدغه مالی زائران را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: امسال به جای اتکا به کمک‌های بلاعوض، از خیران درخواست کردیم منابع مالی خود را در قالب گردش حساب در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار دهند تا امکان پرداخت وام‌های بیشتری فراهم شود.

دبیر ستاد مردمی اربعین استان قزوین تصریح کرد: با همکاری خیران و همراهی صندوق قرض‌الحسنه حضرت ابوالفضل(ع) این ظرفیت ایجاد شد و امیدواریم در روزهای آینده نیز بتوانیم منابع بیشتری جذب کرده و تعداد وام‌ها را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی این طرح گفت: ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی پرداخت تسهیلات از طریق کانال‌های رسمی ستاد مردمی اربعین انجام می‌شود.

گلپور از دیگر اقدامات ستاد را حمایت از برنامه‌های فرهنگی و معرفتی موکب‌ها عنوان کرد و افزود: امسال با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی، بخشی از هزینه‌های مربوط به برنامه‌های فرهنگی، پاسخگویی به مسائل دینی و فعالیت‌های معرفتی موکب‌ها تأمین شده است.

وی با اشاره به برنامه ویژه نوجوانان گفت: یکی از مأموریت‌های جدید ستاد، سرمایه‌گذاری بر نسل نوجوان در قالب «کاروان الی‌الله» است که با هدف حضور فعال دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در فعالیت‌های اربعین اجرا می‌شود.

دبیر ستاد مردمی اربعین استان قزوین همچنین از اعزام زائران اولی به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های ستاد نام برد و اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم شرایط حضور افرادی را که تاکنون موفق به زیارت اربعین نشده‌اند فراهم کنیم و تاکنون امکان اعزام حدود ۴۰ زائر اولی فراهم شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل اعزام زائران گفت: یکی از دغدغه‌های مردم، ثبت‌نام و تهیه وسیله نقلیه برای سفر اربعین است. به همین دلیل با همکاری مساجد، مجموعه‌های مردمی و خیران، ظرفیت‌هایی برای ثبت‌نام و اعزام زائران در نقاط مختلف استان ایجاد شده است.

گلپور افزود: در شهر مهرگان، شهرستان البرز، مسجد ولایت، مسجد غربی، مسجد زینبیه و چند مسجد دیگر در مناطق مختلف قزوین، کاروان‌های مردمی ساماندهی شده‌اند و تاکنون بیش از ۱۰ کاروان برای اعزام زائران تشکیل شده است.

وی درباره هزینه سفر نیز گفت: برآورد ما نشان می‌دهد حداقل هزینه سفر هر زائر حدود ۶ میلیون تومان است؛ به گونه‌ای که هزینه رفت و برگشت تا مرز حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و هزینه جابه‌جایی در کشور عراق حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

دبیر ستاد مردمی اربعین استان قزوین خاطرنشان کرد: البته با استفاده از ظرفیت خیران، در برخی مناطق این هزینه به شکل قابل توجهی کاهش یافته است؛ به عنوان نمونه در شهر مهرگان، سهم پرداختی هر زائر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

گلپور در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار مشارکت خیران، همراهی دستگاه‌های اجرایی و حضور مردم، زمینه اعزام هرچه باشکوه‌تر زائران استان قزوین به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی فراهم شود.