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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

رونمایی از پوستر جشنواره رسانه‌ای «هی‌یاری»با شعار همدلی کاهش مصرف برق

رونمایی از پوستر جشنواره رسانه‌ای «هی‌یاری»با شعار همدلی کاهش مصرف برق

یاسوج- پوستر جشنواره رسانه‌ای «هی‌یاری» با شعار «قرار همدلی» و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه پوستر جشنواره رسانه‌ای «هی‌یاری» با شعار «قرار همدلی» صبح شنبه با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه استان رونمایی شد.

این جشنواره با هدف استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مدیریت مصرف انرژی و تقویت مشارکت اجتماعی در حفظ پایداری شبکه برق برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم با قدردانی از همراهی رسانه‌های استان، اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی داشته‌اند و می‌توانند با تولید محتوای اثرگذار، مردم را به مشارکت در مدیریت مصرف برق ترغیب کنند.

رسول روستایی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف، مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی است، افزود: مشارکت مردم در رعایت الگوی مصرف و همراهی رسانه‌ها در ترویج این فرهنگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه برق و استمرار خدمات دارد.

وی با اشاره به شعار «قرار همدلی» برای این جشنواره، گفت: این عنوان بیانگر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان مردم، رسانه‌ها و صنعت برق برای عبور از چالش‌های حوزه انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی است.

در پایان این مراسم از پوستر جشنواره رسانه‌ای «هی‌یاری» با شعار «قرار همدلی» رونمایی شد و جزئیات برگزاری این رویداد رسانه‌ای تشریح شد.

کد مطلب 6898403

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