به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه شهردار جدید لنگرود با اشاره به انتصاب شهردار این شهر گفت: شهردار جدید از نیروهای جوان، متخصص و مورد اعتماد هستند و امیدواریم با حمایت امام جمعه، اعضای شورای تامین و فرمانداری بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند که بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و فرمانداری فعالیت می‌کنند، افزود: شهرداری لنگرود در ۶ ماه ابتدایی سال عملکرد قابل قبولی داشته و حدود ۴۰ درصد از بودجه ۵۴۰ میلیارد تومانی را جذب کرده است که نشان‌دهنده تلاش مجموعه شهرداری است.

معاون استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت ثبات مدیریتی در حوزه شهری تصریح کرد: تغییر مکرر شهرداران موجب برهم خوردن مدیریت شهری می‌شود پیشنهاد می‌کنم شهردار و شورای شهر در یک دوره کاری با ثبات کامل همکاری کنند تا بتوانند خدمات بهتر و مستمر به مردم ارائه دهند.

غراوی به اهمیت پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: تکمیل سایت خط پردازش پسماند و ساماندهی بافت تاریخی از اولویت‌های اصلی است که باید با تلاش جدی به نتیجه برسد. خوشبختانه با پیگیری‌های نمایندگان و مسئولان استانی اعتبار مناسبی برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت توجه به میراث تاریخی و فرهنگی لنگرود افزود: این شهر با سابقه بیش از یک قرن، دارای پیشینه‌ای غنی و مفاخر فراوانی است که سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، بازگشت اقتصادی قابل توجهی برای شهر به همراه خواهد داشت.

معاون استاندار گیلان در پایان از همراهی و همکاری تمامی مسئولان شهرستانی و استانی قدردانی و اظهار امیدواری کرد: مدیریت جدید شهرداری لنگرود بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهد.