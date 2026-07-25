به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان بنیاد ایران پیشرفته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین، توان شرکتهای دانشبنیان و نخبگان کشور در بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ و ارتقای فناوریهای صنعت ساختمان به امضا رسید.
در این مراسم که صبح امروز (شنبه) با حضور مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونان دو مجموعه برگزار شد، طرفین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ و ایجاد الگویی جدید برای توسعه صنعت ساختمان کشور تأکید کردند.
محمد مخبر در این مراسم اظهار داشت: مهمترین موضوع در بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ آن است که این فرآیند نباید با شیوههای گذشته انجام شود، بلکه باید در تمامی بخشها از جمله مسکن، صنایع، مراکز درمانی، مجموعههای فنی و مهندسی و سایر بخشهای آسیبدیده، حتما فناوریهای نوین مبنای بازسازی قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از فناوریهای جدید، ضمن افزایش سرعت اجرای پروژهها، موجب کاهش هزینههای تمامشده، ارتقای کیفیت ساخت و افزایش تنوع خدمات خواهد شد و نباید فرصت ایجاد شده برای نوسازی زیرساختها با بهرهگیری از فناوریهای روز از دست برود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همانگونه که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تأکید داشتند، در دل هر تهدید، فرصتی نهفته است و امروز نیز باید از این فرصت برای توسعه فناوری و بهکارگیری روشهای نوین در بازسازی کشور استفاده کنیم.
مخبر با اشاره به نقش مجموعههای فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: امیدواریم اقداماتی که در این مسیر آغاز شده است، به الگویی برای سایر بخشهای کشور تبدیل شود تا در همه حوزههای بازسازی و توسعه، استفاده از فناوریهای نوین به یک رویکرد فراگیر بدل شود.
در ادامه این مراسم، دکتر منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تشکر از اقدامات فناورانه بنیاد ایران پیشرفته و دکتر محمد مخبر اظهار داشت: فراهم شدن زمینه همافزایی میان جوانان نخبه، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای اجرایی کشور، فرصت ارزشمندی برای تحول در صنعت ساختمان و بازسازی مناطق آسیبدیده است.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علاوه بر مأموریت تأمین مسکن محرومان، مسئولیت بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ را نیز بر عهده دارد و در این مسیر، استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی، سیستمهای جدید ساخت و فناوریهای روز، نقش مهمی در ارتقای کیفیت، کاهش زمان اجرا و مدیریت هزینهها خواهد داشت.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: صنعت ساختمان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و هر میزان که بتوانیم با استفاده از فناوری، کیفیت ساخت را ارتقا داده، زمان اجرا را کاهش دهیم و هزینه تمامشده را مدیریت کنیم، در حقیقت از سرمایههای ملی به بهترین شکل صیانت کردهایم.
خواجهدلویی با اشاره به برنامه مشترک تدوینشده میان دو مجموعه تصریح کرد: در گام نخست، اجرای ۲۰ هزار واحد مسکونی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان هدفگذاری شده است و امیدواریم این طرح با استفاده از توان جوانان و نخبگان کشور به الگویی موفق برای سایر پروژههای بازسازی و ساختوساز تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حجم نیاز کشور در حوزه بازسازی بسیار گسترده است و اجرای موفق این طرح میتواند زمینهساز توسعه استفاده از فناوریهای نوین در سایر پروژههای عمرانی و ساختمانی کشور باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مهمترین موضوع در بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ آن است که این فرآیند نباید با شیوههای گذشته انجام شود و حتما فناوریهای نوین مبنای بازسازی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان بنیاد ایران پیشرفته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین، توان شرکتهای دانشبنیان و نخبگان کشور در بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ و ارتقای فناوریهای صنعت ساختمان به امضا رسید.
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