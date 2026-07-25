به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۵۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای معاینه و بررسی صدمات به پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۳۶ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، افزود: بیشترین فراوانی مصدومان در گروه سنی ۳۱ تا ۵۰ سال ثبت شده و کمترین تعداد نیز مربوط به گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به توزیع شهرستانی این حوادث گفت: شهرستان آمل با ۹ مورد بیشترین آمار سگ‌گزیدگی را به خود اختصاص داده است و پس از آن تنکابن با هشت مورد و بابل با هفت مورد قرار دارند.

عباسی ادامه داد: کمترین تعداد مراجعات نیز در شهرستان‌های گلوگاه و سوادکوه ثبت شده که هر یک تنها یک مورد سگ‌گزیدگی را گزارش کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۸ نفر مرد و ۴۸ نفر زن بودند.