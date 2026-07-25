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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

کاهش ۶ درصدی مصدومان سگ‌گزیدگی در مازندران

کاهش ۶ درصدی مصدومان سگ‌گزیدگی در مازندران

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش شش درصدی مراجعه مصدومان ناشی از سگ‌گزیدگی به مراکز پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۵۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای معاینه و بررسی صدمات به پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۳۶ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، افزود: بیشترین فراوانی مصدومان در گروه سنی ۳۱ تا ۵۰ سال ثبت شده و کمترین تعداد نیز مربوط به گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به توزیع شهرستانی این حوادث گفت: شهرستان آمل با ۹ مورد بیشترین آمار سگ‌گزیدگی را به خود اختصاص داده است و پس از آن تنکابن با هشت مورد و بابل با هفت مورد قرار دارند.

عباسی ادامه داد: کمترین تعداد مراجعات نیز در شهرستان‌های گلوگاه و سوادکوه ثبت شده که هر یک تنها یک مورد سگ‌گزیدگی را گزارش کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۸ نفر مرد و ۴۸ نفر زن بودند.

کد مطلب 6898555

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