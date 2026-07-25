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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

دو گزینه کنترل مصرف بنزین در دستور کار دولت؛ تغییر در سهمیه یا قیمت

دو گزینه کنترل مصرف بنزین در دستور کار دولت؛ تغییر در سهمیه یا قیمت

سخنگوی دولت درباره وضعیت بنزین گفت: اصل ضرورت مدیریت مصرف و ایجاد توازن در حوزه بنزین قطعی است، اما اینکه این موضوع از طریق تغییر سهمیه یا قیمت دنبال شود، هنوز در دست بررسی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز (شنبه، ۳ مرداد) در حاشیه مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ‌های تحمیلی اخیر، درباره برنامه‌ریزی دولت برای سفرهای اربعین، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی ستاد اربعین و ذیل مدیریت وزارت کشور، اقدامات لازم را برای برگزاری سفرهای اربعین در حال انجام دارد.

وی درباره وضعیت بنزین و احتمال تغییر سهمیه یا قیمت آن، گفت: کشور به‌طور حتم به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین نیاز دارد، چراکه دولت هم‌اکنون بنزین را با پرداخت یارانه در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای ایجاد تراز در این حوزه، باید راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.

سخنگوی دولت بیان کرد: اصل ضرورت مدیریت مصرف و ایجاد توازن در حوزه بنزین قطعی است، اما اینکه این موضوع از طریق تغییر سهمیه یا قیمت دنبال شود، هنوز در دست بررسی قرار دارد.

مهاجرانی تأکید کرد: همانند گذشته، هرگونه تصمیم در این زمینه با دقت، شفافیت، صراحت و صداقت به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی در پایان پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییری اعمال نشده و همان شرایط قبلی برقرار است. موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد و اگر تصمیمی برای افزایش قیمت یا تغییر در سهمیه اتخاذ شود، بدون وعده‌های غیرواقعی و صرفاً بر اساس واقعیت‌ها، با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 6898567
زهره آقاجانی

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