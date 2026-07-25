دو گزینه کنترل مصرف بنزین در دستور کار دولت؛ تغییر در سهمیه یا قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز (شنبه، ۳ مرداد) در حاشیه مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگهای تحمیلی اخیر، درباره برنامهریزی دولت برای سفرهای اربعین، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی ستاد اربعین و ذیل مدیریت وزارت کشور، اقدامات لازم را برای برگزاری سفرهای اربعین در حال انجام دارد.
وی درباره وضعیت بنزین و احتمال تغییر سهمیه یا قیمت آن، گفت: کشور بهطور حتم به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین نیاز دارد، چراکه دولت هماکنون بنزین را با پرداخت یارانه در اختیار مردم قرار میدهد و برای ایجاد تراز در این حوزه، باید راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.
سخنگوی دولت بیان کرد: اصل ضرورت مدیریت مصرف و ایجاد توازن در حوزه بنزین قطعی است، اما اینکه این موضوع از طریق تغییر سهمیه یا قیمت دنبال شود، هنوز در دست بررسی قرار دارد.
مهاجرانی تأکید کرد: همانند گذشته، هرگونه تصمیم در این زمینه با دقت، شفافیت، صراحت و صداقت به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی در پایان پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییری اعمال نشده و همان شرایط قبلی برقرار است. موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد و اگر تصمیمی برای افزایش قیمت یا تغییر در سهمیه اتخاذ شود، بدون وعدههای غیرواقعی و صرفاً بر اساس واقعیتها، با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
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