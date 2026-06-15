معتمدیان: ناترازی بنزین کشور ممکن است به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در آیین آغاز شمارهگذاری خودروهای حملونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی است، گفت: نباید این مناطق صرفاً با موضوع واردات خودرو شناخته شوند.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه توسعه سرزمینی افزود: با توجه به رویکرد رئیسجمهور و سیاستهای مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی، توسعه بیرویه و بارگذاریهای جدید جمعیتی و اقتصادی در تهران مورد تأیید نیست و هرگونه توسعه باید در چارچوب برنامهریزیهای کلان و ظرفیتهای موجود انجام شود.
استاندار تهران بیان کرد: یکی از محورهای اصلی توسعه استان، تقویت پیشرانهای اقتصادی دانشبنیان است. در حال حاضر ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در تهران مستقر هستند و بیش از ۷۰ درصد نخبگان کشور نیز در این استان حضور دارند که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود.
معتمدیان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد صادراتمحور گفت: دولت و مدیریت استان از سرمایهگذاریهای مولد و صادراتگرا حمایت خواهند کرد و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای حضور سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به افتتاح بندر خشک آپرین اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای مهمی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بندر خشک آپرین است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن به بهرهبرداری رسیده و امروز تهران را به تمامی کریدورهای بینالمللی ریلی کشور متصل کرده است؛ استقرار گمرک در بندر خشک آپرین که در فاصله کوتاهی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) قرار دارد، امکان تأمین مستقیم کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای تولیدی کشور از کشورهای منطقه را فراهم کرده است.
این مقام مسئول از پیشنهاد الحاق بندر خشک آپرین به مجموعه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: این اقدام میتواند ظرفیتهای لجستیکی و تجاری منطقه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و زمینه توسعه حملونقل ترکیبی را فراهم کند.
معتمدیان تاکید کرد: تلفیق ظرفیتهای بندر خشک آپرین، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و شبکه حملونقل جادهای میتواند یک زنجیره کامل حملونقل ترکیبی ایجاد کند که علاوه بر افزایش پایداری تأمین کالا، به کاهش قیمت تمامشده محصولات نیز منجر خواهد شد؛ از حدود ۷۵ هزار دارنده کارت بازرگانی در کشور، بیش از ۴۵ هزار نفر در استان تهران فعالیت دارند و این ظرفیت بزرگ میتواند نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی، جذب سرمایهگذاری و توسعه تجارت کشور ایفا کند.
بیش از ۶۰ درصد موتورسیکلتهای تهران فرسوده هستند
استاندار تهران با بیان اینکه ۵۲ درصد عوامل آلایندگی شهر تهران ناشی از خودروها، ناوگان حملونقل عمومی و موتورسیکلتها است، ادامه داد: فرسودگی ناوگان حملونقل یکی از مهمترین چالشهای پایتخت به شمار میرود و بخش قابل توجهی از آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی تهران را رقم زده است.
نیمی از خودروهای پایتخت فرسودهاند
وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در استان تهران تردد میکنند که نزدیک به نیمی از آنها فرسوده هستند. همچنین حدود چهار و نیم میلیون موتورسیکلت در استان وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها عمری بالای ۲۰ سال دارند و سهم قابل توجهی در آلودگی هوا ایفا میکنند؛ سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده باید از چرخه تردد کشور خارج شود که ۱۰۰ هزار دستگاه از این میزان مربوط به استان تهران است.
ناترازی بنزین کشور ممکن است به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسد
معتمدیان با بیان اینکه توسعه و نوسازی این ناوگان علاوه بر کاهش آلودگی هوا، در کاهش مصرف سوخت نیز نقش مهمی دارد، گفت: بر اساس برآوردها، در صورت تداوم روند فعلی، ناترازی بنزین کشور به حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تهران است.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شروط اصلی اجرای این برنامه، عدم خروج ارز از کشور است و مقرر شده سرمایهگذاران خارجی دارای تأییدیههای لازم، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرده و در چارچوب ضوابط تعیینشده در این پروژه مشارکت کنند.
نظر شما