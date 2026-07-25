حمدالله نصرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار کرد: پارکینگ‌های داخل محوطه پایانه مرزی و همچنین پارکینگ‌های نزدیک به آن، به طور کامل تکمیل و اشباع شده است و فضای پارک خودرو در سطح شهر مهران نیز در حال تکمیل است؛ به همین دلیل، از یکی دو روز گذشته، پارکینگ بزرگ اربعین زیر بار ترافیک رفته و خودروهای زائران به سمت این پارکینگ هدایت می‌شوند.

وی با بیان اینکه متولی پارکینگ بزرگ اربعین، شهرداری مهران است، افزود: مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق، خودروهای زائران را به سمت این پارکینگ هدایت می‌کنند و از آنجا، زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به پایانه مرزی منتقل می‌شوند و خوشبختانه تا این لحظه، هیچ گونه مشکلی برای زائران در این زمینه وجود ندارد.

شهردار مهران با اشاره به استقرار مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر و پایانه مرزی، تصریح کرد: هر لحظه بر تعداد مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسان افزوده می‌شود و خدمات‌رسانی به زائران به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.