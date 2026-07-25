ورود صندوق توسعه ملی به بازسازی کارخانجات آسیب دیده از جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در جمع خبرنگاران گفت: ما در سالهای گذشته منابعی را برای بخش روستایی در نظر گرفته و به بانکها سپرده بودیم، اما متأسفانه این منابع بهطور مؤثری به متقاضیان پرداخت نشده و در بانکها رسوب کرده بود.
وی افزود: با تلاشهای صورتگرفته و با طراحی یک مکانیزم جدید تحت نظارت معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری، این منابع را بازگرداندیم تا مجدداً از طریق بانکهای عامل به پروژههای محرومیتزدایی تخصیص یابد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: برای سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱.۵ همت (هزار میلیارد تومان) از سوی صندوق در نظر گرفته شده که با آورده ۱.۵ همتی بانکها، در مجموع ۳ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
غضنفری ادامه داد: این روند در سالهای بعد نیز با مبالغ بیشتری ادامه مییابد. لازم به ذکر است که این تسهیلات در قالب ریال معمولی (ماده ۵۲) پرداخت میشود و از نوع «ریال مانا» (پک شده به ارز) نیست. همچنین برای پروژههای مناطق مرزی که قابلیت بازگشت ارزی دارند، تا سقف ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پیشبینی کردهایم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی طبق اذن دریافتی از رهبر شهید انقلاب در سال گذشته، در طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، مشارکت میکند بر همین اساس، در دو طرح بزرگ نفتی وارد شدهایم:
وی افزود: میدان نفتی چنگوله: با حجم سرمایهگذاری ۱.۲ میلیارد دلار که صندوق ۴۰۰ میلیون دلار در آن مشارکت دارد. میدان نفتی بند کرخه: با حجم سرمایهگذاری ۱.۱ میلیارد دلار که سهم مشارکت ما در آن ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
تأمین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر
غضنفری توضیح داد: هدفگذاری ما تأمین مالی ۱۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر است که در دو بخش دنبال میشود. طرح ۷۰۰۰ مگاواتی: خوشبختانه کار در این بخش رو به اتمام است و حدود ۱.۱ میلیارد دلار برای آن پرداخت شده که منجر به جذب ۷۰ درصدی منابع شده است. طرح ۸۰۰۰ مگاواتی در این بخش متأسفانه درصد جذب پایین است؛ از حدود یک میلیارد دلار طرح معرفی شده به بانک مرکزی، تاکنون کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است.
بازسازی صنایع و حمایت از بازار سرمایه
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: صندوق به حوزه بازسازی کارخانجات آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، از جمله مجتمعهای فولادی و پروژههای منطقه عسلویه (بخش یوتیلیتی مشترک پتروشیمیها) ورود کرده است و بهزودی اولین پرداختها از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
غضنفری در پایان گفت: در خصوص بازار سرمایه نیز، تعهد صندوق برای پرداخت ۵۱۰ میلیون دلار به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» بهطور کامل انجام شده است. اخیراً نیز برای اولین بار، سود حاصل از این سپردهگذاری به مبلغ ۲ همت به حساب صندوق توسعه ملی بازگشت داده شد.
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