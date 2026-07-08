به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای آمادهسازی اراضی، گفت: از مجموع هزار و ۸۳۸ پروژه در دست آمادهسازی این سازمان، ۴۰۳ پروژه در مرحله طراحی قرار دارد و هزار و ۴۳۵ پروژه نیز در محدوده شهرها و شهرکهای دولتی در حال اجرا است.
وی افزود: در مجموع، هزار و ۴۲۲ پروژه آمادهسازی به مرحلهای رسیدهاند که قابلیت احداث دارند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تأمین خدمات روبنایی سایتهای طرحهای حمایتی مسکن، خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹ مسجد، ۱۷۸ مدرسه و ۳۵ کلانتری از سوی سازمان ملی زمین و مسکن یا با مشارکت این سازمان در سایتهای طرحهای حمایتی مسکن احداث شده است.
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