به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم این سازمان در حوزه مسکن حمایتی، تأمین زمین برای خانهدار شدن مردم است، گفت: با توجه به محدودیت زمین در محدوده شهرها، یکی از گامهای مهمی که سازمان ملی زمین و مسکن با همراهی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برداشته، ایجاد و توسعه شهرکها است.
وی از شناسایی و مکانیابی اراضی برای احداث ۶۳ شهرک در سطح کشور خبر داد و افزود: مراحل مقدماتی شناسایی و ساماندهی اراضی این شهرکها و موضوعات مرتبط با آنها در استانها انجام شده است؛ برای این شهرکها مشاور انتخاب شده و مطالعات مربوط به آنها در حال انجام است.
نبیان با بیان اینکه مراحل مقدماتی شناسایی حدود ۲۷ شهرک به پایان رسیده است، گفت: فاز دوم مطالعات و اقدامات این شهرکها در حال انجام است و تعدادی از شهرکها نیز به مرحله اجرا رسیدهاند و ساختوساز در آنها در حال شکلگیری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: استانهای یزد و قم از استانهای پیشتاز در حوزه شهرکسازی هستند و در این دو استان اقدامات مربوط به شهرکسازی با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است.
وی یادآور شد: توانستهایم در این چارچوب برای اقشار مختلف از جمله مشمولان، اقشار ویژه، متقاضیان مسکن حمایتی و همچنین مسکن محرومان، تأمین زمین انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: شهرکهای استانهای فارس و مازندران نیز در مراحل آغازین عملیات اجرایی قرار دارند.
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