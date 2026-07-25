شناسایی ۳۷۶۸ هکتار بافت ناپایدار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده شهر تهران اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های مصوب سال ۱۳۸۵ شامل ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری، بافت فرسوده شهر تهران حدود چهار هزار و ۴۲۸ هکتار مساحت ناخالص و بیش از ۲۵۲ هزار قطعه را در بر می‌گیرد.

وی افزود: بیشترین وسعت بافت فرسوده در مناطق ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۶ قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که منطقه ۱۲ با ۵۸۶ هکتار، منطقه ۱۱ با ۳۷۱ هکتار و منطقه ۱۰ با ۳۴۲ هکتار، بیشترین سهم از بافت‌های فرسوده پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند.

بازنگری محدوده‌های ناکارآمد بر اساس شاخص‌های جدید

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ بازنگری محدوده‌های ناکارآمد شهر تهران انجام شد، گفت: این بازنگری بر اساس شاخص‌های مصوب سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت گرفت و گونه «بافت ناپایدار» با تکیه بر شش شاخص اصلی شامل قابلیت اطمینان شبکه معابر، میزان ابنیه مخروبه و رهاشده، میزان واحدهای کم‌دوام، دسترسی به خدمات آموزشی، دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی شناسایی و تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس این بازنگری، سه هزار و ۷۶۸ هکتار بافت ناپایدار معادل حدود ۱۹۳ هزار پارسل در شهر تهران شناسایی و به تصویب رسید.

بیشترین بافت ناپایدار در کدام مناطق قرار دارد؟

کمالی‌زاده با اشاره به نتایج این بازنگری اظهار کرد: بیشترین میزان بافت ناپایدار شناسایی‌شده مربوط به مناطق ۴، ۱۸، ۲۰، ۱۷، ۱۶ و ۱۴ است؛ به‌طوری که منطقه ۴ با ۴۹۱ هکتار، منطقه ۱۸ با ۳۹۷ هکتار و منطقه ۲۰ با ۳۴۱ هکتار، بیشترین وسعت این محدوده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مشوق‌های مالی و ضابطه‌ای برای تسریع نوسازی

وی با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از مالکان برای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: شهرداری تهران بسته‌های متنوعی از مشوق‌های مالی و ضابطه‌ای را برای تسریع فرآیند نوسازی در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران افزود: در بخش مشوق‌های مالی، پرداخت تسهیلات تخریب و نوسازی و همچنین بخشودگی عوارض ساختمانی پیش‌بینی شده است. بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، میزان تخفیف عوارض با توجه به درجه فرسودگی بلوک و تعداد پلاک‌های تجمیعی، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر خواهد بود.

وی ادامه داد: در حوزه مشوق‌های ضابطه‌ای نیز اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی در صورت تجمیع پلاک‌ها و همچنین اعمال تسهیلات مربوط به تأمین پارکینگ، از مهم‌ترین سیاست‌های تشویقی مدیریت شهری برای افزایش مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار است.

کمالی‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف از بازنگری محدوده‌های ناکارآمد و ارائه بسته‌های تشویقی، تسریع روند بازآفرینی شهری، ارتقای ایمنی سکونتگاه‌ها، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهر تهران است.