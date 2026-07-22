میراث ۳۰ سال خطای شهری؛ مدارس غیرانتفاعی، گره ترافیک یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین بعداظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با انتقاد از وضعیت ساخت‌وساز و جانمایی کاربری‌ها در شهر یاسوج، مشکلات ترافیکی این شهر را نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری غیرکارشناسی دانست و بر لزوم بازنگری در محل استقرار مدارس غیرانتفاعی و اجرای دقیق طرح‌های جامع و تفصیلی تأکید کرد.

وی در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: معضلات ترافیکی یاسوج با وجود جمعیت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفری، امروز قابل مقایسه با برخی کلان‌شهرها شده که یکی از عوامل اصلی آن، جانمایی نامناسب مدارس غیرانتفاعی در بافت‌های فرسوده و مسکونی طی دو تا سه دهه گذشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، این وضعیت را به یک معضل ریشه‌دار تبدیل کرده است و ساخت‌وسازهای غیراصولی، حذف پارکینگ‌ها و جانمایی‌های نادرست، بار سنگینی بر شبکه ترافیکی شهر تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی باید بر پایه مطالعات کارشناسی تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: هرگونه جانمایی نادرست کاربری‌ها در طرح‌های شهری، پیامدهایی مانند گره‌های ترافیکی، کاهش کیفیت زندگی شهروندان و افزایش مشکلات خدمات‌رسانی را به دنبال دارد؛ وضعیتی که اکنون در ساعات اوج تردد و حتی خارج از زمان فعالیت مدارس نیز در یاسوج مشاهده می‌شود.

هشدار نسبت به ایمنی مدارس در برابر زلزله

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین نسبت به فعالیت برخی مدارس غیرانتفاعی در ساختمان‌های مسکونی قدیمی و فاقد استانداردهای لازم هشدار داد و گفت: بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰، فضاهای آموزشی از مهم‌ترین ساختمان‌ها از نظر ایمنی هستند، اما برخی مدارس در بناهایی مستقر شده‌اند که از نظر استحکام، ابعاد کلاس‌ها، راه‌پله‌ها و فضای آموزشی با ضوابط فنی فاصله دارند.

وی با اشاره به تجربه زلزله سی‌سخت افزود: زلزله زمان وقوع خود را اعلام نمی‌کند و بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

مطالبه برای بازنگری در جانمایی مدارس

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، شهرداری، اداره‌کل نوسازی مدارس، نظام مهندسی و شورای ترافیک، خواستار برگزاری نشست مشترک تخصصی برای آسیب‌شناسی وضعیت موجود و اصلاح جانمایی مدارس و ساخت‌وسازها شد.

وی تأکید کرد: لازم است رویکردهای جزیره‌ای کنار گذاشته شود و با تصمیم‌های کارشناسی، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود تا هم مشکلات ترافیکی کاهش یابد و هم ایمنی دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی تضمین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با بیان اینکه شرایط در شهرهای گچساران و دهدشت تا حدودی مناسب‌تر است، ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسات تخصصی و تدوین راهکارهای عملیاتی، اصلاحات لازم در حوزه ترافیک، ایمنی و جانمایی کاربری‌های آموزشی در دستور کار قرار گیرد.