همکاری شهرداری تهران با انجمن مهندسان مشاور معمار

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه در حاشیه دومین نشست تخصصی مشترک دو مجموعه و با حضور نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیران ارشد این معاونت و اعضای هیئت‌ مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، در ساختمان بلدیه مبادله شد.

این همکاری با هدف تقویت حکمرانی مشارکتی، ارتقاء کیفیت تصمیم‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حرفه‌ای و تجربی مهندسان مشاور، دانشگاهیان و متخصصان حوزه شهرسازی و معماری در فرآیندهای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه شهری شکل گرفته است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در حوزه‌هایی همچون تدوین و بازنگری اسناد و ضوابط شهرسازی، طراحی چارچوب‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های علمی، اجرای برنامه‌های آموزشی، انتقال دانش و استفاده از توان کارشناسی مهندسان مشاور در پروژه‌های راهبردی شهر تهران همکاری خواهند کرد.

امضای این تفاهم‌نامه در مقطع آغاز بازنگری طرح تفصیلی تهران، از رویکرد جدید معاونت شهرسازی و معماری برای استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای در تدوین مهم‌ترین اسناد توسعه شهری حکایت دارد. رویکردی که مشارکت سازمان‌یافته جامعه تخصصی را یکی از الزامات ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی، افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌سازی و تحقق توسعه پایدار پایتخت می‌داند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان در اداره شهر، این تفاهم‌نامه را آغاز فصل تازه‌ای از همکاری میان مدیریت شهری و جامعه حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: پیوند میان مدیریت شهری و بدنه تخصصی کشور، زمینه‌ساز تصمیم‌های دقیق‌تر، سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر و ارتقای کیفیت توسعه شهری خواهد بود.

این تفاهم‌نامه، بستر استمرار همکاری‌های مشترک میان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز را فراهم می‌کند و زمینه حضور مؤثرتر جامعه حرفه‌ای در فرآیند تدوین و اجرای اسناد توسعه شهری تهران را گسترش خواهد داد.