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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

اجرای پروژه زائرسرای مهران با دستور استاندار البرز

اجرای پروژه زائرسرای مهران با دستور استاندار البرز

کرج-مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز از اجرای پروژه زائرسرای مهران با دستور استاندار البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان، از آغاز فرایند و هماهنگی جهت احداث پروژه زائرسرای استان البرز در شهر مهران با دستور استاندار البرز خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی استان در ایام اربعین حسینی در حال اجرا است.


وی اظهار کرد: پروژه فوق با دستور استاندار البرز و مساعدت مدیریت شهری و توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان، با هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی و دفتر فنی استانداری در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود.

فتاحیان با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، زائرسرای استان البرز در آینده در اختیار عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) قرار خواهد گرفت تا بتوانند از خدمات رفاهی و اسکان مناسب بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با راه‌اندازی این مجموعه، موکب استانداری البرز نیز در نقطه صفر مرزی مهران مستقر خواهد شد و با ارائه خدمات مختلف، پذیرای زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خواهد بود.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی برای زائران اربعین از اولویت‌های مدیریت استان است و تمامی دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و هم‌افزایی، اجرای این پروژه را تا بهره‌برداری نهایی دنبال خواهند کرد.

کد مطلب 6898646

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