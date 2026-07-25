دسترسی ۲۴ ساعته زائران اربعین به خدمات قضایی از طریق «عدل ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اربعین، جلوهای از «عدالت بدون مرز» در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمترسانی بیوقفه است. زائران اربعین حسینی و ایرانیان خارج از کشور میتوانند در هر ساعت از شبانهروز و از طریق نسخه بینالملل درگاه «عدل ایران» به نشانی international.adliran.ir به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند و امور قضایی خود را پیگیری کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ارائه خدمات قضایی ۲۴ ساعته به زائران اربعین و ایرانیان خارج از کشور از طریق نسخه بینالملل درگاه «عدل ایران» خبر داد.
کد مطلب 6898658
نظر شما