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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

دسترسی ۲۴ ساعته زائران اربعین به خدمات قضایی از طریق «عدل ایران»

دسترسی ۲۴ ساعته زائران اربعین به خدمات قضایی از طریق «عدل ایران»

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ارائه خدمات قضایی ۲۴ ساعته به زائران اربعین و ایرانیان خارج از کشور از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اربعین، جلوه‌ای از «عدالت بدون مرز» در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات و خدمت‌رسانی بی‌وقفه است. زائران اربعین حسینی و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز و از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» به نشانی international.adliran.ir به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند و امور قضایی خود را پیگیری کنند.

کد مطلب 6898658

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