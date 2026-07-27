به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و ۶۵ هزار و ۷۸۰ نفر نیز تاکنون این دسترسی را در سامانه ثبتنام الکترونیک قضایی برای خود فعال کردهاند. توسعه هدفمند خودکاربریها، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به عدالت است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند.
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