به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و ۶۵ هزار و ۷۸۰ نفر نیز تاکنون این دسترسی را در سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی برای خود فعال کرده‌اند. توسعه هدفمند خودکاربری‌ها، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به عدالت است.