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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

کاظمی‌فرد: ۶۵ هزار حقوقدان خودکاربری قضایی را فعال کرده‌اند

کاظمی‌فرد: ۶۵ هزار حقوقدان خودکاربری قضایی را فعال کرده‌اند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد: بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از ۲۶۷ هزار نفر از جامعه حقوقی کشور به سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و ۶۵ هزار و ۷۸۰ نفر نیز تاکنون این دسترسی را در سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی برای خود فعال کرده‌اند. توسعه هدفمند خودکاربری‌ها، گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به عدالت است.

کد مطلب 6900731

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