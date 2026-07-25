به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عباس باصفا در گفتگویی، با اشاره به توسعه تجهیزات صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: با افزایش تعداد نواحی مجهز، متقاضیان می‌توانند کارت خود را به‌صورت حضوری یا از طریق پست در زمان کوتاه‌تری دریافت کنند.

وی با اشاره به آخرین وضع اجرای طرح صدور آنی کارت سوخت در کشور، گفت: اکنون حدود ۱۳۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور به دستگاه‌های صدور آنی مجهز شده‌اند و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعداد نواحی تحت پوشش تا پایان مرداد امسال به حدود ۱۷۰ ناحیه افزایش می‌یابد.

توسعه تجهیزات صدور آنی کارت سوخت در ۲۴۰ ناحیه

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه توسعه تجهیزات صدور آنی کارت سوخت در دیگر نواحی نیز براساس برنامه زمان‌بندی ادامه دارد، افزود: تا پایان شهریور امسال ۲۴۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت مجهز می‌شود تا دسترسی مردم به خدمات کارت هوشمند سوخت تسهیل و مدت انتظار برای دریافت کارت کاهش یابد.

باصفا همچنین به روش‌های دریافت کارت سوخت شخصی اشاره کرد و گفت: اکنون ۲ روش اینترنتی برای دریافت کارت هوشمند سوخت وجود دارد؛ متقاضی باید ابتدا وارد سامانه اینترنتی fcs.niopds.ir شود و سپس با انتخاب یکی از گزینه‌های تحویل حضوری یا دریافت از طریق پست، فرایند دریافت کارت هوشمند سوخت خود را دنبال کند.

وی ادامه داد: در روش حضوری، متقاضی پس از ثبت درخواست می‌تواند یکی از نواحی شرکت ملی پخش در کشور را برای تحویل کارت انتخاب کند. سپس کارت در همان ناحیه تولید و متقاضی متناسب با زمان اعلام‌شده و پس از دریافت پیامک با مراجعه به ناحیه انتخابی می‌تواند کارت سوخت خود را تحویل بگیرد. فرایند دریافت کارت سوخت از طریق پست ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد و به مراجعه حضوری نیاز نیست.

تحویل ۲۴ ساعته کارت سوخت بدون مراجعه حضوری

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از ایجاد زیرساخت‌های لازم و همکاری با شرکت پست برای صدور آنی کارت هوشمند سوخت بدون نیاز به مراجعه به نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و افزود: در حال ایجاد تغییراتی برای فرایند صدور آنی کارت سوخت هستیم تا متقاضی بتواند حتی بدون نیاز به مراجعه حضوری، کارت سوخت خود را ظرف ۲۴ ساعت از طریق پست دریافت کند.

باصفا با بیان اینکه افزایش تعداد دستگاه‌ها، فرایند صدور و تحویل کارت را تسریع می‌کند، گفت: هدف این است که کارت‌ها حداکثر در چرخه‌ای ۲۴ ساعته تولید شوند و سپس متقاضی بتواند آن را از ناحیه انتخاب‌شده تحویل بگیرد یا کارت برای توزیع پستی ارسال شود.

وی یادآور شد: پیش از این، ارسال و دریافت کارت از طریق دفاتر پلیس +۱۰ حدود ۴۵ روز و از طریق پست ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد، اما با اجرای فرایند صدور آنی، مدت انتظار به‌صورت قابل توجهی کاهش یافته است.

ثبت روزانه هزاران درخواست کارت سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به استقبال مردم از خدمات غیرحضوری گفت: روزانه حدود ۸ هزار درخواست برای دریافت کارت سوخت از طریق خدمات اینترنتی پستی و ۵ هزار درخواست با استفاده از فرایند صدور آنی ثبت می‌شود.

باصفا با تأکید بر اینکه در مقاطعی که میزان تقاضا افزایش یافته، تعداد کل درخواست‌های ثبت‌شده از مسیرهای مختلف به حدود ۳۰ هزار درخواست در روز نیز رسیده است، افزود: توسعه ظرفیت تولید و توزیع کارت با هدف پاسخگویی سریع‌تر به متقاضیان ادامه دارد.

مردم برای دریافت کارت سوخت به واسطه‌ها مراجعه نکنند

وی با هشدار درباره انتشار بعضی آگهی‌های غیرمعتبر در زمینه صدور یک‌روزه کارت سوخت، بیان کرد: فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت از سوی شرکت ملی پخش راه‌اندازی شده است و مردم می‌توانند بدون مراجعه به واسطه‌ها، درخواست خود را از مسیرهای رسمی ثبت کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادامه داد: برخی افراد با انتشار آگهی‌هایی با مضمون تحویل یک‌روزه کارت سوخت، همان فرایند رسمی صدور آنی را به نیابت از متقاضی انجام می‌دهند و درمقابل مبالغی از مردم دریافت می‌کنند، درحالی‌که مالکان خودرو می‌توانند شخصاً و بدون پرداخت هزینه اضافی درخواست خود را ثبت کنند.

با صفا با تأکید بر اینکه مردم باید خدمات مرتبط با کارت سوخت را فقط از مسیرهای رسمی دریافت و از ارائه اطلاعات هویتی و مشخصات خودرو به افراد ناشناس خودداری کنند، افزود: ممکن است افراد سودجو شماره پلاک خودروها را ثبت و سپس با شناسایی مالک، برای دریافت کد تأیید چهاررقمی با او تماس بگیرند. این افراد ممکن است با ادعای ثبت یا تحویل کارت سوخت، از مالک خودرو بخواهند کد پیامکی را برای آن‌ها بخواند، درحالی‌که ارائه این کد می‌تواند زمینه سوء‌استفاده از اطلاعات و صدور کارت را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اگر فردی با عنوان صدور آنی کارت سوخت یا پیگیری درخواست با مالکان خودرو تماس گرفت و کد چهاررقمی ارسال‌شده به تلفن همراه را درخواست کرد، مردم به‌هیچ‌وجه نباید کد را در اختیار او قرار دهند، تصریح کرد: کدهای تأیید پیامکی محرمانه هستند و فقط باید توسط خود مالک و در درگاه رسمی استفاده شوند؛ ازاین‌رو شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مردم می‌خواهد به آگهی‌های غیررسمی و تماس‌های مشکوک حساس باشند.

صدور ۸۰۰ کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها در یک روز

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت طی ایام برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید به‌ کار گرفته شد، گفت: در ایام برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید توانستیم با استفاده از تجهیزات صدور آنی، حدود ۸۰۰ کارت هوشمند سوخت اضطراری در یک روز تولید و برای حفظ پایداری سوخت‌رسانی در اختیار جایگاه‌ها قرار دهیم.

باصفا با بیان اینکه اکنون شرایطی فراهم شده است تا نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بتوانند درخواست کارت‌های اضطراری مورد نیاز خود را در سامانه ثبت و به‌صورت آنی تولید و در اختیار جایگاه‌داران سراسر کشور قرار دهند، افزود: هم‌زمان با برگزاری مراسم تشیع رهبر شهید، در کنار تولید کارت‌های اضطراری، سقف برداشت کارت‌های بنزین و نفت‌گاز در شهرهای پرتردد نیز افزایش یافت تا ناوگان و خودروهای عبوری هنگام مراجعه به جایگاه‌ها با محدودیت روبه‌رو نشوند.

وی با اشاره به اینکه فرایند صدور آنی کارت هوشمند سوخت افزون‌بر تسهیل ارائه خدمات به مردم، ظرفیت مهمی برای تأمین سریع کارت‌های اضطراری مورد نیاز نواحی و جایگاه‌های عرضه سوخت به‌ شمار می‌رود، تصریح کرد: ظرفیت صدور آنی کارت هوشمند سوخت این امکان را فراهم کرده است که در شرایط ویژه، نیاز نواحی بدون طی‌شدن فرایندهای زمان‌بر پاسخ داده شود و کارت‌های ضروری در همان منطقه تولید و توزیع شوند.